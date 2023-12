Konzertkritik: Joy to the World - Weihnachtskonzert im Teatre Principal

„JOY TO THE WORLD“ oder, wie es auf Katalan heißt, „Joia en el món“, war das Motto des Weihnachtskonzerts der Sinfoniker gestern Abend im Teatre Principal. Das Orchester (Leitung Pablo Mielgo) wurde stimmgewaltig unterstützt von der mallorquinischen Gesangsformation Cap Pela. Die sechs cantantes – zwei Männer und vier Frauen – liehen ihre ausdrucksstarken Stimmen weihnachtlichen Gesängen, großenteils Traditionals in raffinierten Arrangements von J.Domènech.

Das Konzert begann rein instrumental mit den Nadals Catalans, einem Potpourri aus Weihnachtsliedern, für Orchester gesetzt von S.Brotons. Dem schloss sich Nadala Menorqina für Singstimmen und Orchester, arrangiert von J.Domènech an. Bereits hier zeigte der kleine Chor, welch gewaltiges stimmliches Potenzial in ihm steckt. Mit Encén els llums wurden dann die musikalischen Lichter entzündet, für die physikalische Bühnen-Illumination sorgte die Lichttechnik, erfreulich unkitschig, dennoch stimmungsvoll. Überhaupt hob sich das Konzert angenehm von dem pseudofeierlichen Muzak ab, wie er zur Zeit in Kaufhäusern und Fahrstühlen aus den Lautsprechern wabert. Mielgo hatte stattdessen bei der Programmgestaltung auf swingende Musizierfreude gesetzt, Joy tot he People of Palma im restlos ausverkauften Teatre Principal! – An „Bressol de pobre“ (Die Wiege des armen Mannes) schloss sich „Fairytale of New York“ an. Danach wurde es wieder rein instrumental: „Sleigh ride“ des originellen amerikanischen Komponisten Leroy Anderson schilderte eine fröhliche, glöckchenklingende Schlittenfahrt.

Mit dem „Gesang der Sibylle“ – katalanisch Cant de la Sibilˑla – wurde es für einen Moment ernst. Seine bis ins Mittelalter zurück reichende Tradition wird heute nur noch auf Mallorca gepflegt, ist zentraler Teil der Mitternachtsmesse an Heiligabend und wurde 2011 von der UNESCO zum Weltkultuerbe erklärt. Ohne ihn wäre Weihnachten auf Mallorca unvollständig Vorgetragen wird er ohne instrumentale Begleitung von einer einzelnen Frauenstimme.

Danach wurde es wieder beschwingt. Mit „És desembre“, „Campana sobre campana“ (Glocke über Glocke“, spanisch gesungen) und „El noi de la mare“ (Mutters Sohn, altes katalanisches Weihnachtslied) ging der offizielle Teil zu Ende. Der begeisterte Applaus des Publikums erzwang natürlich Zugaben. Die erste spendierte Mielgo mit „A Christmas Festival“ von Leroy Anderson, in dem endlich auch das Weihnachtslied aller Weihnachtslieder, „Stille Nacht“, und die unverwüstlichen „Jingle Bells“ enthalten waren. Der Chor wollte sich auch nicht lumpen lassen und knüpfte mit einer a capella-Version von „Stille Nacht“ an das Anderson-Stück an. Da durfte dann auch das Publikum mit einstimmen. –