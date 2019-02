Nachmittagsdisco "Tardeo" in Palma gibt's schon vier Jahre

Ein Partymodell schreibt Erfolgsgeschichte auf Mallorca: Seit vier Jahren gibt es das "Tardeo" nun schon - und das Konzept ist beliebter denn je. Die Idee, an Samstagen schon am Nachmittag in Clubs und Diskotheken zu feiern, kommt an.

Der erste Club in Palma, der das Konzept angeboten hat, war das "Kaelum". Anlässlich des vierjährigen Geburtstags wird es am kommenden Samstag, den 23. Februar, deshalb eine große Feier geben. Auch nach vier Jahren stehen vor dem Haus in der Avenida Argentina schon am frühen Samstagnachmittag Feierfreudige in Schlangen bis zum Paseo Marítimo hinunter an.

Auch das "Luna" an Palmas Plaça Vapor ist für seinen "Tardeo" bekannt. Traditionell wird vorher auf dem Markt von Santa Catalina oder den umliegenden Bars ein Drink eingenommen - um "vorzuglühen" oder die langen Warteschlangen zu umgehen.

Das Wort "Tardeo" kommt von "Tarde", Nachmittag, und bezeichnet das Ausgehen zu jener Tageszeit. Das Konzept findet besonders bei der Altersgruppe ab 30 großen Anklang. Auch Eltern nutzen das Angebot, um nachts wieder bei ihren Kindern sein zu können. In Metropolen wie Madrid und Barcelona ist das "Tardeo" schon länger bekannt. Auf Mallorca folgen neben der Hauptstadt Palma auch andere Orte dem Trend.