Neue Bar bringt eiskaltes Vergnügen für Winterfreunde

The Archeduke‘s Consort ist ein Zusammenschluss von internationalen und mallorquinischen Musikern, in unterschiedlichen Besetzungen, die sich der Renaissance -und Barockmusik verschrieben haben. Guillermo Femenias (Laute, Barockgitarre), Xisco Aguiló (Gambe) und Fiona Stuart-Wilson (Sopran) geben ein Konzert anlässlich des Europäischen Tages der Alten Musik am 21. März, mit Stücken des 16. und 17. Jahrhunderts aus Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich, Dänemark und