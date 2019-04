TV-Tipp: „ZDF-Fernsehgarten on tour” von Gran Canaria

Seit Jahren setzt das ZDF bei seinem „Fernsehgarten auf spanisches Frühlingsflair” und zieht auf die Kanaren. So ist es auch 2019 wieder. Unter dem Motto „ZDF-Fernsehgarten on tour” gibt’s drei Shows von Gran Canaria, die erste am Sonntag, 14. April, um 12 Uhr.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen Marquess, Stereoact feat, Vincent Gross, Cesár Sampson, Parallel und viele andere.

Andrea Kiewel begrüßt aber noch weitere interessante Gäste: Anselm Nathanael Pahnke fuhr in 414 Tagen durch 15 afrikanische Länder sagenhafte 15.000 Kilometer mit dem Fahrrad. Er berichtet von den Höhepunkten der Reise. Außerdem bereitet TV-Koch Brian Bojsen ein leckeres Drei-Gänge-Menü zu.

Zudem hat das ZDF Wasserratten und Akrobaten eingeladen, die mit Kunst und Können zu überzeugen wissen.

Die beiden weiteren Gran-Canaria-Ausgaben von „ZDF-Fernsehgarten on tour” werden am Sonntag, 21. April, und am Sonntag, 28. April, gezeigt.