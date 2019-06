Sven Väth gastiert am Sonntag auf Mallorca

Foto: Ultima Hora / O.R.

Ein Idol der elektronischen Musik kommt am Sonntagabend in Mallorcas Inselhauptstadt Palma. Sven Väth ist in der Diskothek Es Gremi zu Gast.

Das Konzert im Industriegebiet Son Castelló (Gremi de Porgadors 16) beginnt um Mitternacht, und Karten gibt es ab 25 Euro im Vorverkauf per Internet.

Mit dem inzwischen 54-jährigen Altstar Sven Väth präsentieren sich auch Maurizio Schmitz, André Buljat und Igor von Pig & Dan.