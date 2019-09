Neuer Kölscher Partytempel an Playa verzaubert Gäste

Das Kölsche Lebensgefühl an der Playa de Palma auf Mallorca lebt sich derzeit besonders nachdrücklich in einem erst Ende August wiedereröffneten Lokal in der Bierstraße aus. Hier betreibt nunmehr das Domstadt-Original Marita Köllner (Et Fussich Julche) ein Schwof-Lokal namens "Schlagersuite".

Wie die Sängerin auf Facebook selbst mitteilte, steppt der Bär dort derzeit im Stakkato-Tempo. Marita Köllner singt dort selbst, aber auch andere bekannte Künstler wie Björn Heuser und Alex Engel bringen die Gäste zum Tanzen.

Derzeit ist die Playa de Palma noch voll, weil die Kölsche Woche auf Hochtouren läuft. Auch in Lokalen wie "Et Dömsche" geht beschleunigt die Post ab.