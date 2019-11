Dieter Bohlen sagt Konzert-Tournee von 2020 ab

Das Mallorca-Urgestein Dieter Bohlen hat sämtliche Konzerte bis auf zwei seiner groß für 2020 angekündigten Tour durch Deutschland abgesagt. Nur in Oberhausen und Dresden wird er nach Medienberichten vom Mittwoch kommendes Jahr auf der Bühne stehen.

Seine Familie sei "ausgerastet", weil er bereits wegen seiner diesjährigen Tournee so wenig zu Hause gewesen sei, zitierten Medien den Sänger.

Die Entscheidung gegen die 2020-Tour scheint jedoch nicht ausschließlich von der Familie motiviert. Wenngleich Bohlen gesundheitliche Probleme bestreitet, zeigt er sich doch erschöpft. Er wolle nicht weiter Raubbau an seinem Körper betreiben. "Wenn ich jetzt so weitermache, würde ich irgendwann die Quittung dafür kriegen, gesundheitlich", so Bohlen. "Der Stress ist mir einfach zu viel."

Bohlen hielt sich in den vergangenen Jahren immer wieder auf Mallorca auf. Besonders in Cala Rajada war er sehr oft, später lernte er Andratx schätzen. (it)