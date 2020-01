Daniela Büchner immer isolierter im Dschungelcamp

Die Mallorca-Wirtin Daniela Büchner gerät in der von Millionen Menschen geschauten Reality-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" immer mehr in die Defensive. Die 41-Jährige wurde von den Teilnehmern bereits zum sechsten Mal in die ungeliebte Dschungelprüfung gewählt.

Büchners betont ängstliches Auftreten führte zu allerlei Reaktionen der Mit-Insassen im australischen Dschungel. „Warum bist du eigentlich hier?“, wollte etwa Markus Reinecke von ihr wissen. „Du wusstest doch sicherlich, dass es hier Schlangen, Ratten, Spinnen gibt.“ Auch die ansonsten eher stille Mallorca-Bewohnerin Sonja Kirchberger schaltete sich ein: "Die Show läuft auch ohne dich weiter“, schleuderte sie der Mit-Insulanerin entgegen.

Daraufhin brach Daniela Büchner in Tränen aus. (it)