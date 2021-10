Chinesischer Milliardär auf Luxusyacht "Zen" vor Mallorca unterwegs

Ein in seiner Heimat China in Ungnade gefallener Milliardär ist momentan auf der Luxusyacht "Zen" zwischen Ibiza und Mallorca unterwegs. Jack Ma, der Gründer der Handels- und Kommunikationsplattform Alibaba, flog vor einigen Tagen in einem Privatjet mit anderen reichen Unternehmern nach Ibiza, wie die Hongkonger Zeitung "The Standard" meldete.

Der chinesische Milliardär gilt als wohlhabendster Mann des Reichs der Mitte. Er war im Oktober 2020 aus der Öffentlichkeit verschwunden, nachdem er die Finanzpolitik der kommunistischen Pekinger Regierung kritisiert hatte.

Die Yacht "Zen" ist 88 Meter lang, fährt unter der Flagge der Cayman-Inseln und wurde erst vor wenigen Monaten auf einer Werft fertiggestellt.