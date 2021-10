Diese Mallorca-Bürgerin ist ein Model der etwas anderen Art

Nitta Dalias Campos hat sich für das Finale der „Miss Curvys International” qualifiziert. Die letzte Runde zur Wahl des kurvigsten Models Spaniens findet vom 5. bis 7. November im Hotel „Impressive Playa Granada Golf” in Südspanien statt.

Die 30-jährige Mallorquinerin wurde kürzlich zur „Miss Curvys International Mallorca” gekürt. Die Mutter einer sechsjährigen Tochter arbeitet in einer Bäckerei in Marratxí. Bei einer Größe von 1,60 Meter und einem Gewicht von 85 Kilo trägt sie Kleidergröße 44 und 46. Nitta Campos steht zu ihren Kurven und präsentiert diese auch dementsprechend selbstbewusst: „Ich liebe mich so wie ich bin und bin glücklich mit meinem Körper”.

Als Siegerin auf Mallorca wurde sie in der Bar „Code 7” in Santa Ponça gekürt. Neben ihr nahmen sechs weitere Frauen an dem Wettbewerb teil.

„Den nationalen Titel zu holen – damit würde ein Traum für mich in Erfüllung gehen. Aber allein dabei zu sein ist schon eine Ehre.”(cg)