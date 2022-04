TV-Tipp: Der König von Palma

Die Fernsehserie „Der König von Palma” kommt nun auch ins Free-TV. „Nach dem sehr starken Start auf RTL+ zeigt RTL das sechsteilige Serien-Highlight rund um Ostern in Doppelfolgen am 15., 18. und 19. April jeweils um 20.15 Uhr in der Primetime”, heißt es in einer Mitteilung des Medienkonzerns.

1990: Der ehemalige Autoverkäufer Matthias „Matti“ Adler hat einen Traum – einen eigenen Biergarten auf Mallorca. Während er versucht, seine Frau Sylvie von seinen Plänen und vom Auswandern zu überzeugen, kommt ein Geheimnis ans Tageslicht, das alles verändert. Matti setzt alles auf eine Karte und befeuert damit einen Territorialkampf um den Ballermann. Zeitgleich machen Bianca und ihre beste Freundin Annet auf Mallorca den ersten Urlaub außerhalb der DDR. Berauscht von einem nie erlebten Gefühl der Freiheit, trifft Bianca eine lebensverändernde Entscheidung. Eine zweite Staffel der Serie wurde auch schon in Auftrag gegeben.