Die Hollywood-Starts Jared Leto und Jason Momoa machen derzeit Urlaub auf Mallorca. Die beiden Schauspieler wurden samt Familienangehörigen und Freunden in dem Küstenort Port de Sóller gesichtet.

Nach Angaben der spanischen Schwesterzeitung Ultima Hora haben sich Jared Leto und Jason Momoa in dem Luxushotel Jumeirah einquartiert. Außerdem unternahmen die Schauspieler samt Familien und Freunden einen Bootsausflug auf dem Mittelmeer. Dabei wurden sie von ihrem gemeinsamen Freund, dem in der Szene bekannten Sportkletterer Chris Sharma, begleitet. Dieser drehte in dem Küstenort in den vergangenen Wochen eine Dokumentation auf HBO Max.

Jared Leto ist ein US-amerikanischer Schauspieler sowie Sänger, Gitarrist und Songwriter der Rockband Thirty Seconds to Mars. Für die Rolle der transsexuellen Rayon im Drama Dallas Buyers Club erhielt er 2014 den Oscar als bester Nebendarsteller.

Jason Momoa wurde auf Hawaii als Sohn eines Hawaiianers und einer Mutter mit deutschen, irischen und indigenen Wurzeln geboren. Der Schauspieler ist vor allem aus der Comic-Verfilmung Aquaman bekannt.