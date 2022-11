Mallorca-Resident und Sport-Kommentator Jörg Dahlmann wird bei der neuen Staffel "Promi Big Brother" dabei sein. Das gab der Sender Sat 1 an diesem Wochenende bei Instagram bekannt. Dahlmann ist damit der siebte Kandidat, der sich zu Menderes Bağcı (37), "Popstars"-Siegerin und Sido-Ex Doreen Steinert (36), Imitator Jörg Knör (63), Jennifer Iglesias (24), bekannt aus einigen Trash-TV-Sendungen, und Box-Manager Rainer Gottwald (56) gesellt. Der Sportreporter Jörg Dahlmann wohnt mit seiner Familie in Portals Nous, im Westen von Palma. Die neue Staffel "Promi Big Brother" startet am 18. November um 20.15 Uhr auf Sat 1.

Der Sport-Kommentator wurde 1959 in Gelsenkirchen geboren und wuchs in Gladbeck auf. In der Sportredaktion des ZDF, wo seine Karriere begann, berichtete er unter anderem von Fußball-Welt- und Europameisterschaften sowie den Olympischen Spielen. Er kommentierte zahlreiche Champions League-Spiele und arbeitete als Kommentator bei Bundesliga-Spielen sowie als Moderator des Sports im Frühstücksfernsehen. Auch beim Pay-TV-Sender Sky war der 63-Jährige angestellt. Dort geriet er allerdings wegen eines Rassismus-Vorwurfs in die Kritik. Jörg Dahlmann kommentierte in der Partie zwischen Erzgebirge Aue und Hannover 96 (1:1) am 6. März eine Abschluss-Aktion des japanischen 96-Spielers Sei Muroya (26) mit den Worten: "Es wäre sein erster Treffer für 96 gewesen. Den letzten hat er im Land der Sushis geschossen." Zudem musste sich Dahlmann wegen sexistischen Äußerungen rechtfertigen. Er hatte mit umstrittenen Kommentaren für Aufsehen gesorgt. So hatte der Sport-Kommentator mit Blick auf Sophia Thomalla gesagt, er hätte nichts gegen eine "Kuschelnacht" mit ihr.