Der Terminkalender von Sascha Füller ist brechend voll. Der Grund: Er ist die erste Adresse, wenn es um Nachhilfe für die herausforderndsten Schulfächer geht: Mathematik und Physik. Obwohl Naturwissenschaften für viele ein Buch mit sieben Siegeln sind, kann Füller diese Siegel aufbrechen und den ungeliebten Schulstoff zugänglich machen. Dabei wollte der 41- Jährige gar nicht Lehrer werden. Und dass er auf Mallorca landen würde, war so auch nicht vorgesehen. Ursprünglich plante der studierte Elektroingenieur, mit seiner damaligen Freundin ein Fitnessstudio auf Ibiza zu eröffnen. Fitnesstraining war und ist eine seiner Leidenschaften. Aber als dieser Plan nicht aufging, bot sich die Nachbarinsel dafür an, und so erfolgte 2012 der Umzug.

Doch auch auf Mallorca ließ sich das ursprüngliche Vorhaben nicht umsetzen, darum arbeitete Füller nun von der Insel aus weiterhin in der Elektronikentwicklung. Dieser neue Lebensabschnitt hielt weitere Überraschungen für den Offenbacher bereit. Eines Tages erhielt Sascha Füller einen Anruf, der seine Karriere eine Richtungsänderung geben sollte: Am Apparat war eine damalige Akademie in Port Adriano, die Füller um Unterstützung in Mathematik und Physik bat. Zuerst wollte er ablehnen, denn er sah sich nicht als Lehrer und Präsentieren lag ihm auch nicht wirklich. Dann aber ließ er sich breit schlagen. Und wider Erwarten waren die ersten Rückmeldungen auf seinen Unterricht durchgehend positiv.

Seitdem ist Sascha Füller ein Geheimtipp unter deutschen Eltern auf der Insel. Er hat über 100 „Klienten” im Alter von acht bis 30 Jahren betreut und bekommt immer mehr Zulauf, denn auch die Spanier haben ihn mittlerweile als Nachhilfelehrer entdeckt. Seinen Lehrstil hat sich der Elektroingenieur während seiner nunmehr zehnjährigen Lehrkarriere selbst angeeignet, abgeleitet von Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit. Überraschenderweise entspricht dieser den neuesten Lehrmethoden der Lernforschung. Denn Füllers Unterricht ist individuell, maßgeschneidert und anwendungsbezogen. Mit seiner Nachhilfe will er die Selbstwirksamkeit des Schülers stärken, indem er ihn durch gezielte Fragen zum Lernziel leitet.

Sascha Füller ist auf jedes Detail bedacht und möchte das bestmögliche Ergebnis, weswegen er auch immer mit der Zeit geht. Dank moderner Technik bietet der Mathematik- Nachhilfelehrer neben Präsenzunterricht auch Online-Unterricht, der vor allem während der Pandemie sehr gefragt war. So meinte unlängst die Universitätsstudentin Anna-Maria M. (Name der Redaktion bekannt) nach einer Onlinestunde: „Der bringt’s, da will man selbst weiterlernen!” Neben seiner überraschenden Berufung als Nachhilfelehrer arbeitet Füller immer noch als enthusiastischer Elektroingenieur. Gerade hat er mit Partnern ein Startup für eine Buchungsapp gegründet: DiBooq soll die Buchungsorganisation von Ferienunterkünften leichter machen.

Auch Mallorcas Natur sowie der legere Lebensstil der Insel sagen ihm mehr zu als ein graues Lebensgefühl in Deutschland: „Wenn man aus dem Flughafen in die warme Luft tritt, dann ist man schon erleichtert und froh, wieder da zu sein.” Ob bei zusätzlich eigenen Projekten die Lust am Unterrichten als Nachhilfelehrer nach zehn Jahren versiegt ist? „Nein, denn ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht”, lacht Füller, „gerade, wenn ein Thema neu ist und ich viel Zeit hineinstecke, um es mir zu erarbeiten, finde ich das spannend und es macht mir Spaß.” Genau diese Begeisterung kann der Elektroingenieur auch an seine Schüler und Studenten weitergeben: „Dank Sascha konnte ich meinen Abitur-Mathe-Kurs erfolgreich abschließen!”, bewertet etwa Erik Pfister die Nachhilfe und vergibt auf Google gleich fünf Sterne.