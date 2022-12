Mallorca hat unzählige Liebesgeschichten erlebt. Einige von ihnen währen nur einen Sommer, andere ängere Zeit. Claudia Schepers ist die Protagonistin einer ganz besonderen Geschichte, die vor 32 Jahren begann, als sie mit ihrer Schwester und zwei Freundinnen in den Ferien auf die Insel reiste. Was sie nicht ahnen konnte, war, dass sie auf dieser Reise einem Mann begegnen würde, der ihr Leben prägen würde. Obwohl sie seit einiger Zeit nichts mehr von ihm gehört hat, hat sie ihn aufgrund der Verbindung, die sie bei ihrer ersten Begegnung hatten, nicht vergessen und ist nun seit sechs Jahren auf der Suche nach ihm. Nachdem sie die Möglichkeiten sozialer Netzwerke wie Facebook, Instagram oder LinkedIn sowie das Internet oder sogar das Telefonbuch von Palma erfolglos ausgeschöpft hatte, wandte sie sich an die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora und erzählte ihre Geschichte in der Hoffnung, dass ihr jemand helfen würde, jenen besonderen Menschen zu finden, den sie auf Mallorca kennengelernt hatte.

Die Magie nahm an einem Sommermorgen in Palmanova ihren Lauf, als das Schicksal wollte, dass sie sich über den Weg liefen. Sobald sie sich sahen, spürten sie eine besondere Verbindung. Claudia Schepers, die im Sommer 1990 zwanzig Jahre alt war, und der junge Mallorquiner, der etwas jünger war, beschlossen, einen Kaffee zu trinken, um sich besser kennenzulernen. Was zunächst nur ein Gefühl war, verfestigte sich nach zahlreichen Begegnungen, bei denen sie gemeinsam die Inseln entdeckten und sich küssten, immer öfter. In dieser kurzen, aber intensiven Beziehung ließ es sich der Mallorquiner nicht nehmen, ihr das Viertel zu zeigen, in dem seine Eltern lebten, damit sie seine Herkunft besser kennenlernen und so die Bindung zwischen ihnen stärken konnte.

Die Frau ging in die Niederlande zurück, und obwohl sie diese Sommerliebe hinter sich ließ, beschlossen beide, in Kontakt zu bleiben und eine besondere Freundschaft zu knüpfen. Sie begannen, per Brief miteinander zu kommunizieren, und er beschloss sogar, sie zusammen mit einem Freund zu besuchen. Aber wie so oft führten die Entfernung und die Tatsache, dass man sich kaum sah, dazu, dass die Beziehung nicht weitergeführt wurde.

Probleme traten auf, als Claudia nach Curaçao, einer Insel in der Karibik, zog, wo sie seit 25 Jahren lebt. Daraufhin hörten sie auf, miteinander zu sprechen, aber sie konnte ihn trotzdem nicht vergessen. Während des Umzugs gingen die Briefe mit seinem Nachnamen verloren, was die Suche nach ihm erschwerte. "In den ersten Jahren habe ich seinen schönen Nachnamen jeden Tag wiederholt, in der Hoffnung, ihn wiederzufinden", aber jetzt erinnert sich Claudia nicht mehr an ihn. In dem Versuch, den Kontakt wiederherzustellen, versuchte sie, ihren Freund zu kontaktieren, um einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort zu erhalten, jedoch ohne Erfolg.

Trotz der Zeit, die vergangen ist, sucht Claudia, die jetzt 52 Jahre alt ist, nach mehr als 30 Jahren immer noch nach ihrer Sommerliebe. Der Mann arbeitete damals als Verkäufer in einer Spielzeugfirma. Der Wunsch, sich bei ihm für alles zu bedanken, was sie in den Ferien erlebt hatte, und dafür, wie gut er sich benommen hatte, hält ihre Hoffnung aufrecht, dass sie eines Tages von ihm hören wird. Damit diese schöne und intensive Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, werden alle gebeten, die Informationen über den Mallorquiner haben, sich bei Ultima Hora zu melden.