Die Hilfsorganisation Lions Club Palma hat ihren Jahresbericht 2022 veröffentlicht. Demnach wurden im vergangenen Jahr im Rahmen des Sozialprojekts "Comida para todos" 325.000 Kilo Obst und Gemüse mit zwei Kühlwagen an Hilfsbedürftige verteilt. Das entspricht laut Pressemitteilung der ehrenamtlichen Interessengemeinschaft einem Großhandelswert von knapp 700.000 Euro. Zu den Partnern des Lions Club gehört unter anderem die deutsche Supermarktkette Lidl und das Mallorca Magazin.

Die Aufgabe des Lionsclub Palma in der Distribution der Lebensmittel und anderer lebensnotwendigen Artikel an Bedürftige ist in erster Linie die Beschaffung und die Lieferung zu den einzelnen Ausgabestationen. Die Ausgabestationen selbst werden von anderen Hilfsorganisationen betreut. Zu diesen zählen unter anderem Can Gazà, SOS Mamas, Barber Angels, Peguera hilft, Hope Mallorca oder Mallorca Sense Fam.

Der Lions Club Palma ist eine ehrenamtliche Vereinigung, die sich zum Ziel gesetzt hat, sozial schwachen Menschen zu helfen. Im Zuge dessen, wurde vor über 12 Jahren das Sozialprojekt "Comida para todos" ins Leben gerufen.

Das vorrangige Projekt des Lionsclub Palma basiert auf der Idee, Menschen mit den Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Dabei spielt es keine Rolle, wie diese Menschen in die missliche Lage geraten sind, sich nicht aus eigenen Kräften zu ernähren. Daher auch der Name des Projekts "Comida par todos", was auf Deutsch so viel wie "Essen für alle" bedeutet.