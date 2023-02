Hoher Besuch auf der Insel: Am Freitagmorgen ist die britische Musiklegende Sir Elton John auf Mallorca gelandet – und zwar in seinem Privatjet. Die Maschine setzte um 6.46 Uhr am Airport Son Sant Joan auf, sie kam aus Johannesburg (Südafrika). Der Flieger überflog den Es-Trenc-Strand, drehte dann über Vilafranca nach links und landete aus nordöstlicher Richtung auf der Südpiste des Flughafens. In Südafrika hatte sich John unter anderem für verschiedene Events seiner AIDS-Stiftung aufgehalten. "Mein größter Wunsch ist, dass wir es schaffen, diese Krankheit ein für allemal auszurotten", so der Sänger kurz vor dem Abflug in Richtung Mallorca.

Aber: Der Insel-Aufenthalt des Sängers ("Rocket Man", "Don't let the Sun go down on me", "Candle in the Wind") war nur von kurzer Dauer. Nach einer guten Stunde – um 8.06 Uhr – hob die Maschine bereits wieder ab in Ruchtung Großbritannien, landete zwei Stunden später in Farnborough vor den Toren von London. Das bedeutet auch: Elton John verließ während des Stopps auf der Insel, bei dem das Flugzeug aufgetankt wurden, nicht einmal die Kabine. Sein Jet hat eine Reichweite von etwa 9000-10.000 Kilometern. Die Entfernung zwischen Johannesburg und Palma beträgt knapp 8000 Kilometer.

Sir Elton John gehört mit mehr als 550 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Popmusikern der Geschichte. Mit der Neuversion von Candle in the Wind setzte er 1997 nicht nur der verstorbenen Lady Diana ein Denkmal – der Song wurde mit 37 Millionen Exemplaren die meistverkaufte Single aller Zeiten. Bereits seit den 1980ern engagierte sich John in der AIDS-Hilfe. 1995 wurde der Sänger von Königin Elisabeth II. zum "Commander of the Order of the British Empire" ernannt, 1998 zum Ritter geschlagen – seitdem darf er sich Sir Elton John nennen. 2005 heiratete er seinen langjährigen Lebenspartner David Furnish, 2010 wurden sie Eltern eines Sohnes. Im selben jahr gab John ein Konzert auf Mallorca. Vor zwei Jahren feierte er erneut einen musikalischen Riesenerfolg mit dem Revival seines Songs "Cold, cold heart", das er zusammen mit Dua Lipa sang.