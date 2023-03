Die spanische Alt-Königin Sofia ist in Begleitung ihrer Schwester Irene von Griechenland am Donnerstag in Palma eingetroffen, um die Karwoche auf der Insel zu verbringen. Doña Sofia kommt zu Ostern seit vielen Jahren nach Mallorca und nimmt gewöhnlich an einigen Prozessionen teil, vor allem am Gründonnerstag, um sich unter das Publikum zu mischen.



Diesmal steht der kommende Montag auf dem Terminkalender der Königin, denn Doña Sofía wird um 20.30 Uhr in Palmas Kathedrale erwartet, um dem Konzert der Karwoche Un Rèquiem Alemany Op.45 von Johannes Brahms beizuwohnen, an dem das Symphonie-Orchester der Balearen unter der Leitung von Pablo Mielgo sowie der Chor der Balearen-Uni unter der Leitung von Joan Company teilnehmen werden. Bei diesem traditionellen Benefizkonzert, dessen Erlös der Stiftung Projecte Home Balears zugute kommt, werden auch die Sopranistin Maria Sardaryan und der Bariton Hanno Brachman zu hören sein.



Sicher ist allerdings, dass König Felipe und Königin Letizia Ostern nicht auf der Insel verbringen werden, ebenso wenig wie ihre Töchter, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía, die bereits seit der Pandemie nicht mehr zu dieser Jahreszeit nach Palma gereist sind.