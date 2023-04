Anlässlich der anstehenden Osterfeiertage stehen auf der Insel diverse Veranstaltungen an. An diesem Donnerstag lädt das Immobilienunternehmen Minkner & Bonitz von 17 bis 20 Uhr zu einer Vernissage nach Santa Ponça. In der Galeria de Arte Minkner stellt Künstler Wilhelm Fikisz in der Ausstellung „Gross, Klein und Fein” seine Werke aus. Der Österreicher wird vor Ort sein. Die Ausstellung läuft bis 27. Mai.

Eine weitere Vernissage findet ebenfalls in Santa Ponça statt. Ab 19.30 Uhr laden Mrs. & Mr. Marnali (MarnaliArt) zu ihrer Ausstellung „Point of View The Last Supper” in ihre Atelierräume im Industriegebiet Son Bugadelles ein. Dort dreht sich alles um PopArt.

Neben den spektakulären Osterumzügen auf Mallorca feiern auch die beiden deutschen Kirchengemeinden die heilige Karwoche mit verschiedenen Veranstaltungen und Heiligen Messen. Sowohl am Ostersonntag als auch am Weißen Sonntag organisiert die katholische Gemeinde jeweils um 9 Uhr einen Gottesdienst in Peguera. In der Kirche San Fernando an der Playa de Palma werden am Gründonnerstag ab 17 Uhr, am Karfreitag um 13 Uhr, in der Osternacht um 21 Uhr, am Ostersonntag ab 10 Uhr mit Chor, am Ostermontag um 10.30 Uhr sowie am Weißen Sonntag (16.4.) um 10 Uhr Messen abgehalten. In Palmas Stadtzentrum in der Kirche Santa Cruz finden am Karfreitag um 15 Uhr in der Krypta und am Ostersonntag um 12 Uhr Messen statt.

Darüber hinaus hält auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre der katholische Pfarrer Andreas Falow den Vortrag „Die Jesuiten” zum näheren Verständnis der Gesellschaft Jesu. Der Eintritt ist frei.

Die Evangelische Deutsche Gemeinde veranstaltet am Ostersonntag ab 11.30 Uhr eine Messe in Cala Rajada, um 17 Uhr findet ein Gottesdienst in Peguera statt. Zudem veranstaltet die Gemeinde unter dem Namen „Ostern to go” – einen Osterspaziergang mit anschließendem Picknick im Pfarrgarten. Treffpunkt ist am Ostermontag um 12 Uhr im Pfarr- und Gemeindehaus von Arenal.

Wer sich während der Osterfeiertage kulinarisch verwöhnen lassen will, der ist bei der Bodega Vino de la Isla in Algaida bestens aufgehoben. Dort gibt es am kommenden Samstag, 8. Abril, von 11 bis 18.30 Uhr einen Frühlingsmarkt. Neben rund 70 Weinen hält die Bodega frischen Spargel aus Brandenburg bereit. Zudem gibt es lokale Produkte wie Honig und Olivenöl sowie Kunsthandwerk zu erwerben.

Auch in diesem Jahr findet wieder der traditionelle Osterbrunch in dem italienischen Restaurant Campino in Camp de Mar statt. Das Veranstaltungshighlight, das auch bei deutschen Residenten beliebt ist, ist bereits ausgebucht.

Vom HNO-Arzt zum Schriftsteller: der deutsche Auswanderer und Autor Stefan S. Kassner hält am Karfreitag ab 16 Uhr eine Lesung in Marlies’ Deutscher Buchhandlung in Peguera. Gelesen wird aus seinem Buch „Der Mops, der Osterhase spielte”.