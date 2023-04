Den spannendsten Geschichten geht meist eine Schnapsidee voraus. So auch im Fall von Bernd Bredohl und seinem Cousin Stefan. Bernd, der seit 2016 das halbe Jahr in Llucmajor verbringt, hatte sich immer mehr über den Verkehr und die unzureichenden Parkplätze auf der Insel geärgert und entschied sich daher, Moped zu fahren. Doch es sollte nicht irgendein zweirädriger Untersatz sein: Eine Vespa Piaggio Sfera 50 NSL musste her.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bernd & Stefan (@vespa_tour_mallorca) Gesagt, getan! Aber: das 30 Jahre alte Modell befand sich in Deutschland. So kamen Bernd und Stefan auf die Idee, mit der 50 Kubik-Maschine über die französischen Landstraßen nach Mallorca zu fahren. Dafür kaufte sich Stefan kurzerhand eine mintfarbene Vespa PK 50 XL, um seinen Cousin zu begleiten. Sieben Wochen hatten die beiden Abenteurer Zeit, um ihre Roller nicht nur fahrtüchtig, sondern auch straßenzulässig herzurichten. An diesem Donnerstag, 6. April, geht es endlich los: Um 9 Uhr werden die Motoren angeschmissen und, nachdem der Domkapitular von Aachen die Vespas für ihre Reise gesegnet hat, werden sich zwei Roller, vier Beine und zwei Männer mit einer Schnapsidee auf ins Abenteuer machen. Vor dem Aachener Dom wurden die Vespas gesegnet, bevor es los ging. Ziel ist es, zirka 300 Kilometer und zehn Stunden am Tag durch Frankreich zu fahren, um am Mittwoch, 12. April um zirka 11 Uhr vor der Kathedrale von Palma anzukommen und von Freunden und Familie feierlich empfangen zu werden. Wer den Abenteuern der Beiden auf ihrer Tour nachgehen möchte, kann Bernd und Stefan auf ihrem Instagram Account @vespa_tour_mallorca folgen.