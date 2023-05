Drei auf Mallorca lebende Bundesbürger sind vom Weltkonzern Amazon für die Erfindung eines Getränks ausgezeichnet worden, das als besonders nachhaltig gewürdigt wurde. Bei den Deutschen handelt es sich um die Palma-Residenten Michael Schwarz, Fabian Roschig und Sebastian Kroth. Ihre Stand-up-Firma FUNQ ist neben einem anderen Unternehmen das einzige prämierte in Spanien.

Die drei Deutschen bieten ein Konzentrat aus fünf Geschmäckern in Tetrapak-Behältern an. Mit Wasser aus dem Hahn oder aus der Flasche kann der Sirup verdünnt und getrunken werden. Das Gebräu kann nach Blaubeeren, Zitronen, Mango, Grapefruit oder Mandarine schmecken. Die Jungunternehmer hoffen darauf, ihre Erfindung bald zusammen mit einem etablierten Partner anbieten zu können.

Der Markt für nachhaltige Produkte wird immer interessanter, weil die Nachfrage schon seit einigen Jahren steigt. Deswegen gibt es auch immer mehr Erzeugnisse in jenem Bereich. Besonders verpönt ist unter anderem die Verwendung von Plastik, das bekanntlich das Mittelmeer ausgesprochen stark verschmutzt.

Mit dem Unterstützungsprogramm "Sustainablity Accelerator" versucht der Konzern Amazon, sich als umweltfreundliches Unternehmen einen Namen zu machen. Damit wird Start-ups in der Anfangsphase ihrer Existenz – also in den ersten drei Monaten – finanziell unter die Arme gegriffen. Das Programm ist eigenkapitalfrei.