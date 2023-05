Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage gegen Mallorca-Freundin und Schlagersängerin Melanie Müller erhoben, weil sie öffentlich mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben soll. Dabei beziehen sich die Ermittler auf einen Vorfall in der Nacht zum 18. September 2022 in Leipzig. Während eines Konzerts soll sie von der Bühne aus mehrfach den Hitlergruß gen Publikum gezeigt haben.

Die Anklage laute auf Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Mittwoch mit. Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung eines Hauptverfahrens hat nun das Amtsgericht Leipzig zu entscheiden. Die 34-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten und jede Nähe zu Rechtsradikalen von sich gewiesen. Die fragliche Geste sei eine Anheizer-Bewegung für das Publikum gewesen.

Melanie Müller trat in den vergangenen Jahren mehrfach in Lokalen an der Playa de Palma auf, zuletzt in der Nacht zum Mittwoch in der Madera-Beachbar in Can Pastilla. Im März hatte Müller ein wirtschaftliches Standbein auf der Insel verloren, nämlich ihre Wurstbuden in Peguera und am Ballermann, die sie unter dem Namen "Grillmüller" jahrelang betrieben hatte.

Melanie Müller war in den vergangenen Jahren auch mehrfach in Reality-TV-Formaten zu sehen. Im Jahr 2014 gelang es ihr, Dschungelkönigin des RTL-Formats "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" zu werden.