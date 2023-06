Schock-Nachricht für Mallorca. Der Ballermann-Star Sascha Loudovici ist tot. Das meldet die Bild-Zeitung am Donnerstagvormittag. Der Norddeutsche Stimmungssänger des "Chaos-Teams" wurde leblos in seinem Auto bei Plön (Schleswig-Holstein) aufgefunden: Laut Freunden erlag der beliebte Schlagersänger einem Herzinfarkt. Loudovici soll in Drochtersen bei Hamburggelebt und in seiner Karriere fast 2000 Auftritte gehabt haben. Hits wie "Wir sind die Kinder vom Süderhof", "Bibi und Tina" oder "Orange trägt nur die Müllabfuhr" mit Mickie Krause sind Kult-Lieder.

Sänger Micki Krause schreibt in den sozialen Netzwerken: "Heute vor einer Woche hast Du mir zum Geburtstag gratuliert. Du sagtest: „Wir werden gemeinsam alt. Mickie, die Zeit vergeht, wir werden älter, aber egal! Wir kämpfen uns durchs Alter und wir fühlen uns so alt, wie wir sind! Wir wissen ja jetzt alle, wie wichtig Gesundheit ist!Lass uns einfach weiter Spaß haben am Leben! Wir freuen uns und irgendwann werden wir uns wiedersehen! "Heute erreicht mich die traurige Nachricht, dass du nicht mehr lebst! Ähnliche Nachrichten CDU-Ministerpräsident Daniel Günther grölt auf Bühne Mallorca-Skandalsong "Layla" Mehr ähnliche Nachrichten Offenbar hatte Loudovici bereits für August Auftritte auf Mallorca geplant. +++ Erweiterung folgt +++