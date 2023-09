Das BCM in Magaluf, im Südwesten von Mallorca, steht zum zweiten Mal in Folge auf der Liste der "The World's 100 Best Clubs", der besten Clubs weltweit. Insgesamt wurden 77 der herausragendsten Nachtlokale in Spanien nominiert, um Teil der exklusiven Liste "The World's 100 Best Clubs" 2023 zu werden, die jährlich von der Vereinigung "International Nightlife Association" veröffentlicht wird.

Weltweit wurden 373 Lokale aus 65 verschiedenen Ländern nominiert: Spanien, Vereinigte Staaten, Italien, Vereinigtes Königreich, Kolumbien, Kanada, Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate, Singapur, Belgien, China, Thailand, Deutschland, Japan, Philippinen, Indien und Argentinien. Unter den Nominierten befindet sich auch das BCM Mallorca, der einzige Club der Baleareninsel. Bereits zum zweiten Mal in Folge wird das BCM auf dieser Liste als Referenz in der weltweiten Nachtleben-Szene anerkannt. Das BCM bietet Platz für rund 5000 Personen und ist damit einer der größten Nachtclubs der Welt. Nach diversen Renovierungen in den vergangenen Jahren eröffnete das BCM seine Türen mit einem neuen Look wieder. Die Diskothek wurde Ende der 1980er Jahre erbaut. Die Initialen BCM stehen für den Gründer Bartolomé Cursach Mas. Mit seiner Grupo Cursach betreibt er weitere Diskotheken, Hotels und Sportanlagen auf der Insel. Die Diskothek wird überwiegend von britischen Touristen besucht. Als DJs traten beispielsweise Hardwell, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Skrillex, Paul van Dyk, Nervo, Calvin Harris oder Avicii auf. Die Eintrittspreise für den BCM-Nachtclub liegen zwischen 30 und 80 Euro, je nach Veranstaltung und dem auflegenden DJ. Sie befindet sich an der Avenida S'Olivera, nur wenige Gehminuten von den Bars und Diskotheken am Strip (Punta Ballena) entfernt. Hier kann für die Diskothek abgestimmt werden.