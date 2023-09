Während viele Urlauber auf Mallorca auf der Suche nach einem kurzweiligen Vergnügen sind, suchen Residenten oder Einheimische oftmals einen festen Partner. Vor allem Dating-Apps wie "Tinder" sollen da Abhilfe schaffen. Doch laut einer aktuellen Reportage der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" haben immer mehr Einheimische und Residenten Probleme, online die große Liebe zu finden. Denn: viele Touristen nutzen die App, um lediglich oberflächliche Bekanntschaften zu machen und kurze Urlaubs-Romanzen einzugehen. Fazit: Das steht im Gegensatz zu der Suche nach Liebe der Einhemischen!

"In diesem Jahr habe ich festgestellt, dass es viel mehr Ausländer und Urlauber auf den Apps gibt, und das macht mich wütend, weil es meine Chancen einschränkt, Leute zu finden, die mehr als einen One-Night-Stand wollen", klagt Nutzerin Laura aus Palma gegenüber "Ultima Hora". "Ich habe mehrere Tage lang mit einem netten Typen gechattet, ich habe mich darauf gefreut, ihn endlich persönlich zu treffen, und plötzlich schaue auf mein Handy und stelle fest, dass sich sein Standort geändert hat und jetzt dort "3000 Kilometer entfernt" steht. "Was für eine Enttäuschung", sagt ein anderer User Biel (Name von der Redaktion) aus Alcúdia.

"Es gibt viele, die in der Beschreibung klar sagen, dass sie nur vorübergehend hier sind, aber andere verbergen es, und das ist das Schlimmste von allem, weil man sich umsonst Hoffnungen macht. "Der Schlüssel ist Ehrlichkeit und Respekt für andere. Und an diesen Werten mangelt es in unserer Gesellschaft sehr", so die Nutzerin Laura.

Einige Dating-Apps, wie beispielsweise Bumble, bieten sogar einen "Reisemodus" an, mit dem der Nutzer deutlich machen kann, dass er auf der Durchreise ist und während seines Aufenthalts für Dates zur Verfügung steht. Wem das alles zu kompliziert ist, der sollte es vielleicht auf die altmodische Weise versuchen und neue Leute bei sportlichen Aktivitäten oder abends bei einem erfrischenden Drink in der Bar kennenlernen.