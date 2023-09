Mit einer großen Flosse schwerelos und grazil durch das Wasser gleiten und sich wie Arielle, die kleine Meerjungfrau, fühlen: Das ist bei einem sogenannten Mermaiding-Kurs in Port de Sóller möglich. Am vergangenen Wochenende fand im Rahmen des „Mediterrean Festivals” in dem Küstenort im nordwestlichen Tramuntana-Gebirge ein Schnupperkurs für neugierige Nixen statt. Geleitet wurde er von der Tauchlehrerin Viktória Koptašíková. Die Slowakin mit österreichischem Pass und ungarischen Wurzeln bietet sowohl für Kinder als auch für Erwachsene die „Meerjungfrauen-Kurse” an. Dabei handelt es sich um eine Schwimmsportart, bei der man sich in einem entsprechenden Kostüm mit einer Monoflosse in wellenförmigen Bewegungen wie eine Meerjungfrau im Wasser fortbewegt. Die Schwimmkurse sind mittlerweile zu einer Trendsportart geworden. In vielen Vereinen gehören sie zum festen Sportangebot.

„Schon als Kind war ich verrückt nach der Unterwasserwelt”, erklärt die Slowakin. Viktória Koptašíková machte 2008 ihren Tauchschein bei der Scuba Schools International (SSI). Seit 2017 spezialisiert sie sich auf das Freitauchen. 2021 nahm Koptašíková an einer Weiterbildung zum Mermaiding teil.

Bevor die Teilnehmerinnen selbst einmal ausprobieren können, wie sich wohl Nixen fühlen, werden zunächst die speziell an den Körper angepassten Schwimmflossen übergezogen. Danach zeigt Koptašíková, wie man sich am besten im Wasser fortbewegt. „Die Schwimmbewegung ist eine Wellenbewegung, welche sich durch den ganzen Körper zieht. Angefangen im Oberkörper, rollt sie dann über die Hüften in die Beine und transportiert die Kraft der Bewegung direkt in die Flosse. Hiermit wird das Gleiten durchs Wasser möglich. Die Arme können sowohl nach vorne gestreckt sein als auch am Körper gehalten werden”, erklärt Viktória Koptašíková. Hilfreich sei dabei auch das Schmetterlingsschwimmen, um überhaupt erstmal voranzukommen, so die Tauchlehrerin weiter.

„So elegant das Mermaiding auch scheint: Mit nur einer Flosse zu schwimmen, ist vor allem zu Beginn ziemlich ungewohnt und anstrengend”, erklärt Viktória Koptašíková und lacht.

Doch vor allem bei jungen Mädchen kommt das Kursangebot gut an. Aber auch bei Erwachsenen wird das Mermaiding immer beliebter. „Bei den Kindern steht natürlich der Spaß an erster Stelle: Einmal Meerjungfrau sein für einen Tag. Für Erwachsene ist es eher ein ideales Ganzkörper-Workout. Der Muskelkater am nächsten Tag ist garantiert”, so die Slowakin.

Für alle Interessierten bietet die Tauchschule Freediving Center Mallorca verschiedene Mermaidingkurse an. Zur Auswahl stehen zwei oder vierstündige Kurse, die aus einer Praxis und Theorieeinheit bestehen. Alle Teilnehmer sollten über grundlegende Schwimm- und Tauchkenntnisse verfügen.

Nach dem etwa halbstündigen Schnupperkurs sind die Teilnehmerinnen erschöpft, aber glücklich. Einer jungen Nixe kommt es sogar ohne Schwimmflosse wackelig vor. „Es ist ein ganz komisches Gefühl, wieder auf zwei Beinen zu laufen.”