Ein süßlicher Duft von Räucherstäbchen liegt in der Luft, im Hintergrund erklingt sanft meditative Musik, Kerzen tauchen den Raum in ein warmes Licht. Mittendrin begrüßen Marion Stark und ihr Hund Max die Kunden. Nur wenige Gehminuten von der belebten Plaça Major entfernt, befindet sich das Geschäft „Glückseelig”. In einer kleinen, fast unscheinbaren Seitengasse in Palmas Viertel Sindicat hat sich die deutsche Auswanderin ihre persönliche Ruheoase geschaffen. Dort widmet sie sich dem Kartenlegen, Energiebehandlungen sowie Fern- und Nahheilungen. Auf ihrem Youtube-Kanal legt sie zudem täglich für ihre Follower die Karten. Zudem verkauft sie selbstgemachten Schmuck, Raum- und Körperdüfte, sogenannte Aurasprays. „Diese dienen vor allem dazu, unsere Energiezentren – Chakren – zu lösen. Ich mische alle Sprays aus Mineralien und Kraftsteinen selber zusammen”, erklärt Marion Stark.

Im Oktober 2011 eröffnete sie in Bamberg ihren ersten eigenen Laden namens „Seelenstein”, den sie bis September 2014 führte. Im Juli 2015 packte Stark spontan ihre Koffer und wanderte mit ihren beiden Hunden nach Mallorca aus. Seither lebt die Auswanderin auf Mallorca und hat sich vor allem auf das Kartenlegen spezialisiert. „Ich gehe dabei immer sehr intuitiv vor und vertraue meinem Instinkt.” Für das Legen benötigt sie den Vor- und Nachnamen und das Geburtsdatum. „Das Aussehen oder der Name kann sich ändern, aber das Geburtsdatum ist das Einzige, was festgelegt ist und immer bleibt.” Je genauer die Fragen der Kunden sind, desto genauer sind auch die Antworten. Anhand der gelegten Karten kann sich Marion Stark ein Bild über Gesundheit, Beruf, das Liebesleben und die finanzielle Situation ihres Gegenübers verschaffen. Weitere Dienstleistungen, die Marion Stark in ihrem Laden anbietet, sind spezielle Reinigungen der Energiezentren und Entspannungstherapien. Der spirituelle Weg begann für die deutsche Kartenlegerin im zarten Alter von 15 Jahren. Schon damals besaß sie nach eigenen Angaben die Fähigkeit, Energien zu transformieren und ihre Mitmenschen zu heilen. „Im Laufe der Jahre kamen immer wieder Arbeitskollegen zu mir und baten mich um Hilfe, wenn sie sich nicht wohlfühlten, zum Beispiel bei Kopfschmerzen. Dank Visualisierungen und Meditation konnte ich da meistens unterstützen”, erklärt Marion Stark. Eine Art "Erleuchtung" erlebte die Deutsche im Jahr 2009. „Damals besuchte ich wöchentlich Meditationen bei einer Freundin in Süddeutschland an einem speziellen Kraftort, in einem Tipi. Das veränderte mein Leben komplett. Ich entschied mich nach und nach immer mehr für den spirituellen Weg.” Für ihre Kunden ist Marion Stark 365 Tage im Einsatz. „Es ist meine Berufung. Ich bin zu jeder Tageszeit erreichbar. Mich kann man auch um 3 Uhr nachts kontaktieren, wenn es nötig ist.” Marion Stark fungiert auch als sogenanntes Medium. So empfängt sie regelmäßig Botschaften von Engeln und Verstorbenen. „Ein Medium ist der Vermittler zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt”, erklärt sie. Immer wieder wird die Deutsche daher für energetische Haus- und Grundstücksbereinigungen kontaktiert. „Mir sind in den vergangenen Jahren schon einige Dinge passiert, die übernatürlich waren. Aber für manches gibt es vielleicht auch einfach keine logische Erklärung.”