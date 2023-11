Reiseführer waren gestern. Wer Mallorca erkunden will, geht heutzutage fiktive Kriminalfälle lösen, um mithilfe einer Smartphone-App über die Insel zu zuckeln und versteckten Hinweisen an geheimnisvollen Orten nachzugehen. GeoDetectives Mallorca nennt sich das digitale Outdoor-Game, das seit ein paar Monaten zum Download in den App-Stores angeboten wird.

Insel-Detektive bei der Arbeit: Beim Auffummeln mehrerer Kettenschlösser (l.) oder vor einer mysteriösen Tür ins Leere.

Dahinter stecken die drei auf der Insel ansässigen Deutschen Susanne Kühn, Jo Klappenbach und Jacqueline Fluhr von der Marketing-Agentur Skyco. „Auf die Idee für das Spiel kamen wir während des Lockdowns, kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie vor drei Jahren”, erzählt Jacqueline Fluhr. „Als eingefleischte Fans von Kniffel- und Rätselspielen überlegten wir, ein eigenes Outdoor-Game zu schaffen, bei dem die Teilnehmer Orte auf der Insel abseits des touristischen Mainstreams besuchen müssen, um dort Rätsel zu lösen, die ihnen bei der Aufklärung eines fiktiven Kriminalfalls helfen”.

Im vergangenen Juli war es schließlich so weit. Mithilfe einer deutschen App-Entwicklungsfirma ging GeoDetectives erstmals zum Download an den Start. Die Benutzer bekommen per Pushup-Nachricht zuerst einmal die Back-ground-Story erzählt. Ein Kommissar Nosés erklärt dabei den zu lösenden Fall und gibt erste Hinweise, denen man nachgehen muss.

Die Ermittlungen führen die Hobby-Detektive dabei unter anderem in die Tramuntana, zu Klosteranlagen im Südosten oder gar auf die Äste eines Kiefernbaumes. Um zum jeweils nächsten Ermittlungspunkt zu gelangen, müssen vor Ort weitere Rätsel und Kniffelspiele gelöst oder auch Fotos von gefundenen Gegenständen oder Entdeckungen gemacht und anschließend in der App als Beweismaterial hochgeladen werden. Dank der Navifunktion der Handys weiß Kommissar Nosé immer ganz genau, wo sich seine Ermittler auf der Insel gerade aufhalten.

„Das Spiel ist für die ganze Familie konzipiert und verbindet Rätselspaß mit Ausflügen an Orte, die man so vielleicht in keinem Mallorca-Reiseführer findet”, sagt Jacqueline Fluhr. Derzeit stehen auf der Homepage von GeoDetectives neben einem kostenlosen Trainingsfall die drei Kriminalfälle von Kommissar Nosés sowohl in Deutsch als auch in anderen Sprachen wie Katalanisch zur Auswahl. Der Preis für eine Smartphone-Download-Lizenz beträgt je nach Fall zwischen 5 und 19,90 Euro. Eine zeitliche Begrenzung für die Lösung gibt es nicht. „Wer möchte, kann sich bei der Spurensuche über die Insel ein paar Tage Zeit nehmen oder den Fall an einem Nachmittag knacken”, sagt Fuhr.

Insel-Detektive bei der Arbeit: Beim Auffummeln mehrerer Kettenschlösser (l.) oder vor einer mysteriösen Tür ins Leere.

Um die Hobby-Detektive nicht vollkommen zur Verzweiflung zu bringen, weil sie beim Rätselraten einfach nicht mehr weiter kommen, dürfen sie sich über eine in der App integrierte Chatfunktion an das GeoDetectives-Team wenden, und um Rat bitten.

Das bastelt derzeit an weiteren kniffligen und komplexeren Fällen mit anderen Schauplätzen auf Mallorca. Derzeit im Angebot sind bereits speziell für Kindergeburtstage oder Incentive-Events geschneiderte digitale Schnitzeljagden, bei denen die jeweiligen Gruppen über die Insel gejagt werden. Wie gesagt: Reiseführer waren gestern.

Info: www.geodetectives.eu