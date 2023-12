Die von der deutschen Auswanderin Heimke Mansfeld mitgegründete Hilfsorganisation Hope Mallorca hat am vergangenen Dienstagabend eine neue Essensausgabestelle in Palmas Stadtviertel Pere Garau eröffnet. In Zukunft wird die Organisation dabei mit der Vereinigung Tu Hada Madrina kooperieren. Am 13. Mai 2020 eröffnete Hope Mallorca die erste Lebensmittelausgabestation in Santanyí, im Jahr 2021 kamen insgesamt acht Stationen inselweit hinzu.

Auch Tu Hada Madrina („Deine gute Fee") hat sich zur Aufgabe gemacht, Hilfsbedürftige zu unterstützen. Die Organisation leitet unter anderem eine Kantine für Kinder und versorgt die Kleinsten mit warmen Mahlzeiten. Zur Einweihung des neuen Standorts in Pere Garau waren auch Inselratspräsident Llorenç Galmés Verger, Palmas Bürgermeister Jaime Martinez sowie die balearische Ministerin für Familie und Soziales, Catalina Cirer und der Präsident der Hilfsorganisation Tu Hada Madrina, Miguel Angel Villalonga, anwesend. „Es gibt immer noch genug Familien auf Mallorca, die mit ihrem Geld nicht bis Ende des Monats auskommen und Unterstützung brauchen", so Catalina Cirer. Die neue Essensausgabestelle wird noch vor Weihnachten in Betrieb genommen. Am 15. Dezember sollen dort zum ersten Mal Lebensmittel an Notbedürftige verteilt werden. Die Vergabe wird künftig immer freitags stattfinden. Am neuen Standort auf dem Carrer Francesc Julià 11, soll in den kommenden Wochen auch gleichzeitig eine Diakonie eingerichtet werden. „Vor allem ältere Leute wollen wir bei anstehenden Behördengängen und der Bearbeitung von Dokumenten unterstützen", erklärt Heimke Mansfeld. Zudem soll auch Secondhandkleidung für wenig Geld verkauft werden. Unterstützt wird die Essensausgabe in Pere Garau auch von diversen Supermarktketten wie Lidl, Mercadona, Carrefour oder Agromart. Heimke Mansfeld setzt in Zukunft zudem verstärkt auf die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel Mallorca Sense Fam. „Gemeinsam können wir einfach effektiver arbeiten und letztendlich viel mehr erreichen."