Wer schon einmal ein Bad im Mittelmeer genommen hat, der weiß: Meerwasser tut gut! Jetzt hat sich das in Lloseta ansässige Unternehmen Megarawbar den gesundheitlichen Aspekt zu nutzen gemacht und will künftig das Meerwasser gefiltert und trinkbereit auf Mallorca in Flaschen verkaufen. Paolo Tonarini und seine Partnerin Serena Sirini betreiben mit Megarawbar in erster Linie Sporternährungsprodukte. Daher kennen sich die beiden mit dem gesundheitlichen Wert des salzigen Wassers aus.

"Es gibt Studien, die bestätigen, dass es gut für den Körper ist, dass es Energie spendet, indem es Spurenelemente liefert. Zudem enthält es Mikronährstoffe, die die Versorgung mit Makronährstoffen unterstützen und stärken", erklärt Inhaber Tonarini gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Vor allem liefere das Meerwasser wertvolle und natürliche Salze, die sonst nur chemisch hergestellt werden können, so Paolo Tonarini. Das Wasser wird von dem katalanischen Unternehmen Aqua Marina Costa Brava abgefüllt und nach Lloseta gebracht. "Dort wird es Filterzyklen unterzogen, wo eine UV-Lampe mögliche Schadstoffe abtötet. Danach wird es in einem anderen Becken ständig umgerührt, um Ablagerungen zu vermeiden. Ein weiterer Filter ist für die Regulierung des Chloridanteils zuständig. Nachdem es drei Filter und Siebe passiert hat, wird es in Flaschen abgefüllt und erhält dann in Megarawbar seine endgültige Form. Neben dem abgefüllten Meerwasser verfügt die Firma Megarawbar über ein Sortiment an verschiedenen Sporternährungsprodukten, die hauptsächlich aus lokalen Erzeugnissen der Insel hergestellt werden. Das mallorquinische Unternehmen vertreibt die Produkte mittlerweile auch auf dem spanischen Festland, den Kanaren sowie Italien, Portugal und Deutschland.