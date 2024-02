Auch Mallorca steht derzeit im Bann der sogenannten fünften Jahreszeit, also des Karnevals. Höhepunkt wird wie üblich der große und farbenfrohe Umzug in Palma sein, die Sa Rua, die am kommenden Sonntag mit Dutzenden Gefährten über die Bühne geht. Los geht es um 17 Uhr an der Straßenkreuzung Rambla und Carrer Oms. Der Zug, an dem wieder schmissig-rassige Tanzgruppen südamerikanischer Insulaner teilnehmen, endet dort, wo die Prachtstraße Avenida Jaime III. auf den Passeig Mallorca trifft. Auf dem sogenannten Schildkrötenplatz neben der berühmten Bar Bosch (Plaça Joan Carles) wird noch ein Konzert veranstaltet. Dort will die Stadtverwaltung sogar Preise im Gesamtwert von 2800 Euro für die am besten geschmückten Fahrzeuge und die beeindruck- endsten Kostüme vergeben.

Auch in anderen Insel-Städten und -Dörfern finden am Samstag und Sonntag Karnevalsumzüge statt, allerdings in deutlich bescheidenerem Ausmaß als in der Inselkapitale: In Inca, Manacor, Llucmajor, Porto Cristo und Pollença geht es bereits am Samstag ab 17 Uhr zur Sache. In Algaida, Calvià und in Montuïri setzen sich die Umzüge am selben Tag schon um 16.30 Uhr in Bewegung, im Deutschen-Hotspot Santanyí um 16 Uhr und in Felanitx um 15.30 Uhr. Am Sonntag finden in deutlich weniger Dörfern Karnevalsumzüge statt, und zwar lediglich in Alcúdia und Lloseta jeweils ab 16 Uhr.

Liebhaber deutschen Frohsinns kommen ebenfalls auf ihre Kosten, und dies intensiv in zwei Kultlokalen an der Playa de Palma: Richtig in die Vollen geht Ballermann-Urgestein Gerlinde Weininger, die Betreiberin des von vielen heiß geliebten Lokals Münchner Kindl. Zur Sache geht es dort von Donnerstag bis Montag. Aufgeboten werden Stimmungssänger wie René Alaaf und Jürgen Peter. Letzterer machte sich mit dem Hit „Ich kann dich einfach nicht vergessen, Mary Jane” einen Namen. DJ Ulli sorgt für moderne und traditionelle Karnevalsmusik, auf dass möglichst viele Altersgruppen mitschwofen können. Obendrein huldigt man kulinarisch den tollen Tagen: Kredenzt werden Kölsche Gerichte wie „Halber Hahn” oder „Blodworscht”.

In Gerlinde Weiningers Location geht es zur Sache

Ein anderer Tempel deutscher Playa-Gemütlichkeit steht auch voll und ganz im Zeichen des Karnevals: Das Deutsche Eck, seit vielen Jahren der Aktionsbereich des Kultjecken Michael Bohrmann, lobt am Altweiberdonnerstag, Karnevalssamstag und Rosenmontag gegen 19 Uhr sogar Preise für die besten Kostüme aus. Auf Bildschirmen können die allseits bekannten Umzüge in Köln und Düsseldorf live bestaunt werden. Das Deutsche Eck verspricht jedem Gast eine Karnevalsüberraschungstüte. Eine Anmeldung ist dort unbedingt unter der Telefonnummer 0034-634344423 erforderlich.

Der berühmte Bierkönig, der bereits an Silvester mit einer Party die Besucher unterhielt, ist an den Karnevalstagen ebenfalls zugänglich, gibt sich dem Frohsinn aber nicht zur Gänze hin: Nach Auskunft einer Pressesprecherin sind keine besonders jecken Veranstaltungen im Angebot, aber zwischen 10 Uhr vormittags und 3 Uhr nachts sind DJs im Einsatz. Am Freitag steigt ein Auftritt der Gassenhauer-Sängerin Carolina. Als Reminiszenz an den Karneval wird immerhin Bier der Marke Gaffel Kölsch kredenzt.