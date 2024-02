Linker Haken, darauf folgt eine schnelle mit der Schlaghand ausgeführte Gerade, dann zwei explosive Jabs in Kombination mit einem Diagonalgang. In einem selbst konstruierten Boxring, der in der großen Garage ihrer luxuriösen Villa in Palmas Stadtteil Son Vida aufgestellt ist, trainiert Djamila Celina für ihren nächsten Kampf. Nur Fendi Armani Junior, ihr kleiner Pomeranischer Zwergspitz, steht am Rande des Ringes und folgt mit seinen dunklen runden Kugelaugen jeder Bewegung seines Frauchens.

Die DJane hinter dem Mischpult in einem Club in Amsterdam 2023, wo sie Progressive House auflegt. (Foto: privat)

Neben der zierlichen Niederländerin mit den rosa gefärbten Haaren und den goldfarbenen Boxhandschuhen steht Juan Carlos Estelrich, ein erfahrener mallorquinischer Trainer vom Motorcity Boxing Club, mit einem Schlagpolster in der Hand im Ring. Estelrich sagt: "Djamila hat sich in den vergangenen vier Monaten unglaublich verbessert – von der Technik sowie von der Ausdauer her – und ist viel motivierter als am Anfang." Djamila Celina Melcherts Snelders, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, ist Influencerin, TV-Star in den Niederlanden und erfolgreiche DJane. Doch all das ist der Holländerin mit teils chinesisch-surinamischen Wurzeln nicht genug. Daher steigt sie für ihr Training zweimal täglich an sechs Tagen die Woche in den Ring und lässt mit voller Wucht die Fäuste fliegen. Damit bereitet sich die Niederländerin auf ihren ersten Kampf vor, der am 24. Mai in ihrer Heimat stattfindet und auf der Online-Plattform boxinginfluencers.nl ausgestrahlt wird. "Ein potenzieller Gegner hat abgesagt, daher weiß ich noch nicht genau, gegen wen ich antrete. Fest steht nur, dass es eine berühmte Influencerin sein soll", so Djamila Celina gegenüber MM. Ihr erster öffentlicher Auftritt im Ring soll zugleich auch der Startschuss für weitere Box-Fights in Holland und Großbritannien sein. Zudem hat Djamila Celina einen Deal bei einem namhaften Management unterschrieben, bei dem selbst der prominente US-amerikanische Social-Media-Star und Wrestler Paul Logan unter Vertrag steht.

Stylische Hochzeit in Weiß im Strandclub Purobeach Illetes auf Mallorca: 2018 ehelichte Djamila Celina den holländischen Manager Johannes Snelders. (Foto: privat)

Mit ihrem Mann Johannes Snelders wohnt die Influencerin, der auf Tiktok beinahe eine Million Nutzer folgen, seit fünf Jahren auf Mallorca. Für ihre DJ-Jobs reist die Künstlerin jedoch stetig rund um den Globus, wo sie an den Turntables Progressive House und Electronic Dance Music auflegt. 2015 und 2019 wurde die Musikerin zur sexiesten Djane der Welt gewählt. Oftmals ist die facettenreiche Entertainerin auch für längere Zeit bei arbeitsintensiven Dreharbeiten in den Niederlanden, wie zuletzt für sechs Monate am Stück. Denn seit 2022 ist die Holländerin in der Reality-Serie The Real Housewives of Amsterdam, die seit kurzem weltweit auf Netflix zu sehen ist, eine der Hauptprotagonistinnen. Auf der Insel heiratete der niederländische TV-Star am 28. August 2018 ihren Freund, den Manager Johannes Snelders, in dem Strandclub Purobeach Illetas mit Meerblick. "Es war eine traumhafte Hochzeit und die Insel bot hierfür eine herrliche Kulisse. Eigentlich fühle mich momentan auf Mallorca mehr zu Hause als in Holland", erklärt die Entertainerin in einem beinahe perfekten Deutsch. Dass Djamila Celina solide Deutschkenntnisse hat, hat einen einfachen Grund, wie sie sagt: "Mein Papa kommt aus der Schweiz, daher spreche ich gut Deutsch. Meine Mutter hingegen ist Holländerin."

Als erste Niederländerin zierte Djamila Celina im April 2019 den Titel des Playboy España.

Auch in ihrer neuen Wahlheimat Spanien erlangte die DJane und TV-Darstellerin bereits einige Bekanntheit. Die "pinke Barbie aus Holland", wie sie sich im MM-Gespräch selbstironisch bezeichnet, durfte im April 2019 als erste Niederländerin die Titelseite des Herrenmagazins Playboy España zieren. Sie bemerkt diesbezüglich: "Das Shooting fand in Alicante statt. Mich überraschte jedoch, dass ich mich dabei nicht einmal ganz ausziehen musste." Grund dafür sei, wie sie dem hinzufügt, dass im Gegensatz zu anderen Ländern bei Playboy Spain die Cover-Models nicht komplett nackt gezeigt werden.