Frühlingsgefühle in den Gassen der Altstadt von Palma de Mallorca: Bei einer zufälligen Begegnung zwischen der Wahlmallorquinerin Simona Luxxxus (56) und dem Ex-Mann von Britney Spears, Sam Asghari, (29) vor wenigen Tagen schienen wohl die Funken zu sprühen. Gegenüber MM sagte die frühere Schweizer TV-Moderatorin und Unternehmerin: "Ich habe Sam vor dem Schmuckgeschäft Cartier getroffen, wo ich mein Armband reparieren lassen wollte." Dabei sei Asghari, der in den USA als Model, Schauspieler und Fitnesstrainer arbeitet, mit seinem Bodyguard und Freund namens Nadel unterwegs gewesen.

Das US-amerikanische Model beim spontanen

Foto-Shooting mit der Dogge Safira.

Sofort hätte der US-Amerikaner dabei Kurs auf die 60-Kilo schwere Dogge Safira von Simona Luxxxus genommen, mit der er sich fotografieren lassen wollte. Erst zu diesem Zeitpunkt habe Nadel der Wahlmallorquinerin erklärt, dass Asghari ein weltberühmtes Model sei und der Ex von Popstar Britney Spears. "Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmte Luxxxus, die mit bürgerlichem Namen Simona Sigmund heißt und seit geraumer Zeit Single ist, nach dem Treffen.

Doch auch zwischen der Hündin Safira und dem US-Amerikaner gab es auf Anhieb Sympathien. "Sam hat sich sofort in meine Dogge verliebt und wollte ein Foto-Shooting mit ihr", so Luxxxus. Die Schweizer Privatière und Asghari kamen miteinander ins Gespräch und entdeckten dabei noch weitere Gemeinsamkeiten. "Sam erzählte mir von seinem Engagement für den Tierschutz und dass er total verrückt sei nach Hunden. Er zeigte mir sein Instagram-Profil mit den vielen Hundefotos und wir haben uns sofort auch auf Facebook befreundet", erklärte die Single-Frau.

Die früher erfolgreiche Geschäftsfrau erzählte Asghari von ihrer "Tierschutz Charity White Party", die sie alljährlich in Port Adriano organisiert. "Sam musste mir versprechen, dass er sogar eventuell mit Britney Spears zusammen” auf mein Event am 5. Oktober in Port Adriano ins Coast by East kommt."

Asghari hat persische Wurzeln und wirkte in den US-amerikanischen Sendungen Black Monday, Hacks, The Family Business und in mehreren Musikvideos mit. Ende 2021 verlobte er sich mit der 42-jährigen Sängerin Britney Spears, im Juni 2022 folgte die Hochzeit. Bereits im August 2023 reichte er die Scheidung von Spears ein – der Grund dafür seien ihm zufolge unüberbrückbaren Differenzen gewesen.