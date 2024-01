Sechs Monate nach ihrer Hochzeit mit Frank Spothelfer hat die deutsche TV-Moderatorin Birgit Schrowange nun in einem Interview rückblickend über das Jahr 2023 gesprochen. "Es war für mich und Frank das schönste Ereignis in diesem Jahr", sagte sie der Boulevardzeitung die "Bunte". Denn: Am 16. Juli heiratete sie heimlich bei einer Kreuzfahrt in spanischen Gewässern ihren 57-jährigen Schweizer Lebensgefährten.

Vor rund sieben Jahren hatten sich die beiden auf einer Seereise kennengelernt. Das ist auch der Grund, warum sie nun den Bund fürs Leben auf einem Kreuzfahrtschiff auf offener See zwischen Malaga und Valencia besiegelten. Genau am fünften Tag ihrer zehntägigen Traumreise fand die Trauung durch den Kapitän statt. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte Schrowange: „Ich bin so froh und dankbar, dass wir uns begegnet sind. Frank ist für mich der schönste und beste Mann, den ich kenne. Er ist mein engster Freund und jetzt mein Ehemann. Ich bin sehr glücklich." Nur die engste Familie und ein kleiner Kreis sollen bei der Hochzeit dabei gewesen sein, unter anderem Birgit Schrowanges beste Freundin, die Sängerin Isabel Varell (61). Das Paar schwelgt nach wie vor in schönen Erinnerungen an die gemeinsame Reise. Schrowange sagte erst kürzlich der deutschsprachigen Presse: "Ich wollte erst mit 65 heiraten, um meine Silberhochzeit mit 90 feiern zu können." Vor und nach Weihnachten hat das Ehepaar mit Frank Spothelfers Töchtern Daniela und Vanessa sowie Birgits Sohn Laurin Lanz viel Zeit verbraucht. Doch durften dabei auch stille Stunden zu Zweit nicht fehlen, die die Eheleute in ihrer zweiten Heimat Mallorca verbrachten. Der Bunte-Illustrierten sagte Schrowange: "Die Palmen sind mit Lichterketten dekoriert, überall gibt es kleine Märkte zum Verweilen. Die Atmosphäre ist wirklich einzigartig und das Klima herrlich mild. Wenn es in Deutschland kalt, nass und auch ungemütlich wird, ist die Insel meistens wunderschön!"