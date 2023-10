Der deutsch-amerikanische Künstler Noah Becker, zeigte bei der Ausstellung "Shaking the Rust Off" neue Gemälde und Kunstwerke. Bei einer exklusiven Vernissage mit rund 200 geladenen Gästen am Samstag, 29. Oktober, war der Maler selbst vor Ort. Auch seine Mutter, Barbara Becker, die Großmutter und die neue Freundin des Künstlers, die Brittany Fousheé ("The Voice") zählten zu den Ehrengästen des Abends. Noah Becker, der aus der ersten Ehe von Boris Becker entstammt und seit Jahren als DJ erfolgreich ist, ließ es sich dabei nicht nehmen, bei dem Event selbst hinter dem Mischpult zu stehen.

Die Arbeit Noahs Beckers spiegelt unter der Verwendung von farbenfroher Kreide mit knalligen Farben, Öl und Sprühfarbe symbolisch die unerwarteten Wendungen des Lebens wider. Über seine Werke sagte der 29-jährige Künstler: "In dieser Ausstellung geht es um Selbstliebe. Ich bin mitten in meiner Entwicklung und versuche immer, die beste Version meiner selbst zu sein. Die Malerei war schon immer mein Glücksort. Manchmal passieren Dinge im Leben, die man nicht erwartet, und an diesen Momenten ist es entscheidend, über sich selbst hinauszuwachsen." In den letzten Jahren hatte Noah Becker zahlreiche erfolgreiche Ausstellungen in

Städten auf der ganzen Welt, darunter Berlin, Salzburg, Wien, Madrid, Miami und auf der Art Basel. Auf Mallorca ist diese exklusive Exposition in der Gerhardt Braun Gallery mit 30 fesselnden Kunstwerken des angesagten Malers noch bis Ende Januar 2024 zu sehen (Art Palace, Calle Sant Feliu 10, 07012 Palma de Mallorca).