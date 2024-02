Obwohl der Dschungel-Thron für Mallorca-Freund Heinz Hoenig nicht zu besteigen war, diente ihm seine Teilnahme in der 17. Staffel der Reality-TV-Serie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" offenbar für ein neues berufliches Kick-Off. Aus gesundheitlichen Gründen musste der 72-Jährige vorzeitig das Camp verlassen, nachdem er sogar durch die Mediziner des Dschungels, unter anderem "Dr. Bob", für viele Challenges gesperrt worden war. Doch schadete ihm sein kurzer Aufenthalt im australischen Urwald beruflich nicht – ganz im Gegenteil: Hoenig ergatterte nun einen neuen Job.

Er wird vom 8. bis zum 19. Mai in dem Musical "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" zu sehen sein, das im Deutschen Theater in München aufgeführt wird. Auch die Ehefrau des Schauspielers soll in dem Musical, das von Ralph Siegel komponiert wurde, mitwirken. Die Theaterproduktion erzählt die dramatisch-romantische Liebesgeschichte zwischen einem ostdeutschen Rocker und einem westdeutschen Hippie-Mädchen. Gegenüber der "Bild"-Zeitung sagte Hoenig: "Es ist mir eine Ehre und große Freude, in einem Musical von Ralph Siegel dabei zu sein. Ralph ist eine lebende Legende."

Hoeing sollte bereits 2022 in der Musikshow in Duisburg mitwirken. Da jedoch im Oktober 2022 der jüngste Sprössling des Schauspielers geboren wurde, den er mit seiner 38-jährigen Gattin Annika Kärsten-Hoenig hat, sagte er das Engagement wieder ab. Der erste gemeinsame Sohn des Ehepaars kam bereits 2020 zur Welt. Hoenig hat aus seiner ersten Ehe mit seiner verstorbenen Frau Simone ebenfalls zwei Kinder. Annika Kärsten-Hoenig brachte eine Tochter mit in die Patchwork-Familie.

Auf Mallorca hatte Hoenig jahrelang seinen ersten Wohnsitz an der Straße zwischen Santa Ponça und Calvià, jetzt wohnt er in Blankenburg im Harz. Das "Dschungelcamp" läuft bei RTL seit dem Jahr 2004 immer im Januar, die Teilnehmer müssen etliche zum Teil nicht schön anzusehende Ekel-Prüfungen überstehen. Viele auf Mallorca wohnhafte deutsche Promis wie Daniela Büchner nahmen bereits daran teil. Der erste Gewinner der Sendung war der inzwischen verstorbene Inselfreund Costa Cordalis.