In der Diskothek Social-Club am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca ist wenige Tage vor dem Beginn der Abrissarbeiten nochmal ausgiebig gefeiert worden. Laut einer Besucherin war das Etablissement am Samstag bereits ab 18 Uhr im Rahmen des sogenannten Tardeo wohlgefüllt. Es kamen dort Angehörige verschiedener Altersgruppen zusammen, aber hauptsächlich 20- bis 30-Jährige.

Vor allem Spanier wollten sich von dem Club verabschieden, auch einige Deutsche waren anwesend. Vier Discjockeys heizten den tanzwütigen Gästen am späten Nachmittag ein, drei waren es in der Nacht zum Sonntag. Es wurden internationale Urbanpop- und House-Hits sowie Reguettons-Songs gespielt. Auch Beachclub-Musik kam nicht zu kurz. Am Ende wurden T-Shirts verschenkt. Den absoluten Schlusspunkt setzte ein Gemälde, das von dem Areal publikumswirksam fertiggestellt wurde. Der Social-Club war im Jahr 2017 eröffnet worden, und dies auf einer seltsam anmutenden "Insel" samt Pool auf dem Paseo Marítimo. Eine Brücke führt noch vom ehemaligen Hotel Bahía Medeiterráneo zu dem Ort, der früher der Schwimmbereich der Edelherberge war. Ehedem überspannte die Brücke das Meer. Vor dem Social-Club hatte es dort Tanzschuppen mit den Namen Pasarella und Divino gegeben. Sowohl der Social-Club, der Pool als auch die Brücke müssen dem runderneuerten Paseo Marítimo weichen. Die Gegend soll erheblich fußgänger- und radfahrerfreundlicher und auch grüner werden. Zahllose Bäume werden dort nach den Plänen der Stadtverwaltung gepflanzt. Die Bauarbeiten werden noch mindestens dieses Jahr andauern.