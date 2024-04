Bequem in den Flieger steigen, um ein paar Tage auf Mallorca Urlaub zu machen – das kann jeder. Doch dieser deutsche Insel-Liebhaber hat sich einen anderen Weg an die Playa de Palma herausgesucht. Patrick Franke ist vom Münsterland in die Schinkenstraße gefahren – 1565 Kilometer mit dem Fahrrad. Pünktlich zum Saisonopening im Bierkönig ist er nach zehn Tagen am Mittwoch, 17. April, um 12 Uhr angekommen. Empfangen wurde er von seinen Fans, die seiner Ankunft entgegengefiebert haben, inklusive Sekt- und Bierdusche.

"Das war ein echt schönes Erlebnis", erzählt der 35-Jährige im Telefonat mit MM. "Bestimmt über hundert Leute haben in der Schinkenstraße auf mich gewartet", sagt er voller Stolz. Unter Freunden und Bekannten hatte er die Radtour zum Ballermann schon vor Monaten angekündigt, „das hat mir erst einmal keiner geglaubt. Ich wollte die sportliche Herausforderung", das sei seine Motivation für die Tour gewesen. Als seine Pläne langsam Form annehmen und er anfängt, sich vorzubereiten, bekommt er immer mehr Zuspruch aus seinem Umfeld. Unter seinen Fans sind auch bekannte Partysänger wie Lorenz Büffel und Mickie Krause.

Empfangen wurde der Playa-Fan in der Schinkenstraße von seinen Fans, die seiner Ankunft entgegengefiebert haben, inklusive Sekt- und Bierdusche. Fotos: privat

Patrick Franke stammt aus Burgsteinfurt in der Nähe von Münster. Am 7. April um 23 Uhr ging seine Radtour los und führte ihn über folgende Route: von Koblenz und Zweibrücken über Straßburg in Frankreich nach Lausanne in der Schweiz. Dann ging es wieder in Frankreich weiter mit der Etappe nach Grenoble und runter bis an die Küste in Toulon. Von dort aus setzte der begeisterte Sportler mit der Fähre nach Alcúdia über und radelte das letzte Stück an den Balneario 6. "Auf Mallorca waren es dann nur noch 80 Kilometer. Die bin ich rückwärts und mit einem Bein gefahren", beschreibt er scherzhaft.

Der Burgsteinfurter ist auf seiner 1565 Kilometer langen Radtour vom Münsterland nach Mallorca ganz alleine unterwegs gewesen. "Klar gab es da schon Höhen und Tiefen", berichtet er im Gespräch mit MM. "Einige Male hatte ich einen platten Reifen, vor allem in den Bergen war die Luft heiß und trocken. Teilweise hatte ich auch mit dem gefährlichen Straßenverkehr zu kämpfen. Aber Aufgeben war keine Option." Während der Tour hielt Patrick Franke seine Follower in den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden, indem er immer wieder Fotos und Videos von seinen Etappenzielen teilte. Unter dem Hashtag #pattipackts bekam er viel Zuspruch von seiner kleinen Fangemeinde.

Auch wenn die Tour manchmal hart gewesen ist, sagt Patrick Franke: "Aufgeben war keine Option."

Mit Gepäck und Werkzeug ausgerüstet ist der Mallorca-Fan auf seinem Rad der Marke Cube unterwegs gewesen, ohne Elektroantrieb. Sein persönliches Ziel: die Strecke vom Münsterland bis zum Ballermann mit dem Fahrrad in weniger als 14 Tagen zu erreichen. Das hat funktioniert: in zehn Tagen kam er an der Feiermeile Schinkenstraße an der Playa de Palma an. Seitdem ist Patrick Franke jetzt schon auf Mallorca und feiert mit Freunden und Supportern am Ballermann. Einmal hat er seinen Flug sogar schon umgebucht, um doch noch ein bisschen länger auf seiner Lieblingsinsel zu bleiben. "Doch heute geht es wohl wirklich zurück", erzählt er mit einem Schmunzeln.