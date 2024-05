Der Nazi-Eklat auf Sylt hat in weiten Teilen Deutschlands für Empörung gesorgt und die Rassismus-Debatte im Land erneut entfacht. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, dass die gleichen rechten Parolen auch auf Mallorca gesungen worden sind. Aufgenommen wurde das Video in der Kult-Kneipe Bamboleo an der Feiermeile Ballermann an der Playa de Palma, direkt in der Schinkenstraße.

Auf dem Video ist zu sehen, wie eine beachtliche Anzahl von Feiernden in dem Lokal "Ausländer raus! Ausländer raus! Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" grölt. Im Hintergrund läuft das Techno-Lied "L'Amour Toujours" von Gigi d'Agostino. Völlig ungeniert und ungestört singen die Deutschen die Nazi-Parolen, am helllichten Tag in einer Kneipe am Ballermann. Es sind Szenen, die kaum auszuhalten sind.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAI SCHÖNE (@kaischoene)

Ursprünglich wurde das Video auf der Social-Media-Plattform TikTok hochgeladen, dann aber wieder gelöscht. Wer der Urheber des Videos ist, ist nicht bekannt. Auf Instagram ist es nun von dem Deutschen Kai Schöne am Samstag erneut hochgeladen worden, der auf diesen Missstand aufmerksam machen und sich gegen Rassismus an der Playa de Palma einsetzen will. Der 40-Jährige sagte im Gespräch mit MM, das Video sei seinen Informationen zufolge am 19. April aufgenommen worden.

"Ich habe immer wieder von Freunden und Bekannten gehört, dass das kein Einzelfall gewesen sein soll. Mir schrieben Leute und erzählten: 'Das war auch schon beim Opening überall am Ballermann zu hören'", sagt Kai Schöne. Die Fassungslosigkeit über diesen Vorfall schwingt in seiner Stimme mit. "Da steht jemand auf spanischem Boden und stimmt rassistische Parolen an, und plötzlich grölt eine ganze Gruppe 'Ausländer raus!' – merken die eigentlich noch, was sie da tun? Wir sind dort Gäste, wir sind dort alle Ausländer! Es ist unerträglich, dass solche rassistischen Auswüchse immer wieder Platz finden", schreibt der Deutsche auf Instagram.

Der Betreiber des Bamboleo an der Playa de Palma war am Sonntagmorgen nicht zu erreichen. Die Lokalität gibt es in der Schinkenstraße schon seit vielen Jahren, sie ist ein bekanntes und beliebtes Etablissement für Feierwütige. Warum die Feiernden ungestört rassistische Parolen grölen konnten und warum niemand eingriff, ist bisher nicht bekannt.

Am Donnerstag war in den sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht, dass ein Gruppe von jungen, wohlhabenden Menschen in einer Bar auf Sylt zeigte, die Nazi-Parolen sang. Ein Mann aus der Gruppe zeigte den Hitlergruß. Das Video löste in Deutschland eine neue erneute Rassismus-Debatte aus und sorgte für viel Gesprächsstoff. Gegen die auf dem Video zu sehenden Menschen wird jetzt ermittelt.