Das Auditorium von Alcúdia war am zurückliegenden Montag Schauplatz der eAula Alcúdia Tourism Talent, einer Veranstaltung im Rahmen von eMallorca Experience, die den jungen Schülern die Schlüssel zur Welt des Tourismus näher brachte. Mehrere Fachleute des Sektors nahmen an drei Vorträgen und einem runden Tisch teil, bei denen sie ihre Erfahrungen und ihre Visionen für die Zukunft der Branche mitteilten. Die Veranstaltung wurde von Ecoglobal Services and Events und der Stadtverwaltung von Alcúdia organisiert. Mehr als 300 Schüler des 4. Jahrgangs der zweiten Schulstufe und des in der Stadt unterrichteten Berufsausbildungsmoduls in Tourismus nutzten einen Vormittag lang die Gelegenheit, sich von Vertretern aus allen Bereichen dieser Tätigkeit, dem Rückgrat des produktiven Sektors auf Mallorca, informieren zu lassen.

Das Ziel der eAula Alcúdia Tourism Talent war es, die akademische Ausbildung zu fördern und junge Menschen für einen aktiven Markt voller Möglichkeiten zu gewinnen. Miriam Nogueira, Vertreterin von Ecoglobal Services and Events, moderierte die Veranstaltung, die mit einer Begrüßungsrede von Pedro Mas, Generaldirektor für Tourismus des Inselrats, begann. In seiner Rede hob er die Vorzüge von Mallorca als Reiseziel und ihren Wert auf dem internationalen Markt hervor. Er brachte auch das Engagement der Behörden für Nachhaltigkeit, Verantwortung und die Erhaltung der Werte zum Ausdruck, die die Insel zu einem einzigartigen Ort machen.

Anschließend begannen verschiedene Experten des Sektors mit ihren Vorträgen. Den Anfang machte Francisco Javier Franconetti, außerordentlicher Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität der Balearen, mit einem Vortrag über die Bedeutung des Tourismus in wirtschaftlicher Hinsicht. Er schlüsselte eine Vielzahl von Daten auf, die das besondere Gewicht der Branche in unserer Gesellschaft verdeutlichten. Besonders bedeutsam war seine Vision vom Tourismus als einem sich ständig weiterentwickelnden Sektor, der technologische Entwicklung und eine breite Palette von Fachleuten erfordert.

Nach Franconetti war Begoña Amengual, CEO von Mac Hotels, an der Reihe. Ausgehend von ihrer Kenntnis des Marktes ging sie auf Themen wie die Bedeutung des Engagements für den beruflichen Erfolg ein und betonte, dass der Schlüssel dazu darin liegt, die persönliche Entwicklung immer in den Vordergrund zu stellen. "Der Tourismus wird von Menschen gemacht", betonte sie und ermutigte die Anwesenden, sich für Konzepte wie Transversalität, Innovation und Nachhaltigkeit zu engagieren und die Notwendigkeit einer optimalen Ausbildung nicht aus den Augen zu verlieren. In diesem Zusammenhang sprach sie über eines der Projekte des Unternehmens, die Mac Academy, die Hotelschule in den Anlagen Pure Salt Garonda in Playa de Palma und Pure Salt Port Adriano in Calvià. Dort werden kleine Gruppen von Schülern direkt in den Aufgaben ausgebildet, die sie beim Eintritt in die Arbeitswelt übernehmen werden.

Der dritte und letzte Vortrag des Vormittags wurde von Daniel Ramon, CEO von Podarcis, gehalten. Sein Vortrag befasste sich mit den Umweltaspekten des Tourismus, einem Faktor, der die Zukunft sowohl in sozialer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht bestimmen wird. In einer Sprache, die den jungen Zuhörern vertraut war, brachte Ramon die Bedeutung zum Ausdruck, die Aspekte wie der übermäßige Verbrauch von Ressourcen für einen Ort wie Mallorca haben, der jedes Jahr von Millionen von Touristen besucht wird. Dieser Verbrauch der Besucher wurde deutlich in Zahlen ausgedrückt und löste bei den Jungen und Mädchen nicht wenig Erstaunen aus. "Der Tourismus muss die Umwelt so wenig wie möglich belasten", lautete Ramons eindringliche Botschaft. Nach seinen Worten testete Ramon wie seine Vorredner das Wissen und die Einschätzungen der Schüler zu diesen Themen durch eine interaktive Aktivität. Alle Schüler erhielten von der Organisation eine Tasche mit zwei Karten, einer grünen und einer roten, die sie zur Beantwortung der von den Rednern gestellten Fragen nutzten, sowie ein Formular, das sie ausfüllten, um die für bestimmte Berufe im Tourismus erforderlichen Fähigkeiten zu bewerten.

Nach den Vorträgen der drei Experten fand eine Diskussionsrunde statt, an der Hipólito Orejuela, stellvertretender Direktor des Hotels Illa d'Or in Port de Pollença, Guillem Reus, Direktor des Grupotel Parc Natural, Diego de Castro, Gründer der Grupo DCastro, die sich auf gehobene Gastronomie spezialisiert hat, und Sebastià Grimalt, Chefkoch und Experte für Führungskräfte- und Business-Coaching, teilnahmen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Maribel Alzamora, Kochlehrerin und Koordinatorin des Gymnasiums Alcúdia. Die Debatte umfasste die Sichtweise jeder dieser Personen über ihre Erfahrungen in diesem Sektor, wobei sie die Bedeutung von Ausbildung und Exzellenz betonten und dieses Berufsfeld als eine hervorragende Gelegenheit zur Entwicklung von Fähigkeiten wie Teamarbeit und beruflicher Exzellenz schätzten.

Die Veranstaltung wurde von der Bürgermeisterin von Alcúdia, Fina Linares, beendet. Sie wandte sich von der Bühne aus an die jungen Leute und war sich sicher, dass in diesen die Zukunft der Gemeinde in der Tourismusbranche und die von deren Konsolidierung als Reiseziel von höchster Qualität liegt.