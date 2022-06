Diese Vorbemerkung dient dazu, die Texte zweier großer Schriftsteller und großartiger Fabulierer vorzustellen, die Mallorca zu ihrer Heimat gemacht haben. „Ankaios im Orangenhain“, eine der mallorquinischen Erzählungen und Prolog zum Buch „Das Goldene Vlies“ von Robert Graves, und die „Fabel des Poeten auf der Insel“ von Camilo José Cela. Freie, komplexe, besondere Charaktere, die aufgrund ihrer literarischen Qualität und ihrer großen Sensibilität, mit der sie die Ungewissheiten der menschlichen Existenz und die Wahrheit des von der Muse besessenen Dichters zeigen, eine große weltweite Ausstrahlung haben. Sie sind nicht nur wunderbare Schriften, sondern geben auch einen Einblick in die mallorquinische Lebensweise und das Gewicht, das das Matriarchat auf den Inseln gehabt hat.

Ich empfehle Ihnen die Lektüre, sie inspirieren und überraschen, es sind Texte, die wie die von Camus beschriebene herrliche Jugend am Meer und das von Kavafis’ erträumte Ithaka dem mediterranen Universum einen Sinn geben, und ich benutze sie als Prolog zu „Das neue Ithaka des Mittelmeers“, der Ausstellung, die ich im Sommer 2016 in der Promenade von Can Picafort mit vier skulpturalen Gruppierungen begonnen habe und die ich nun mit zehn neuen Ansiedlungen in Son Serra de Marina, Santa Margalida und Can Picafort erweitere. Sie gehören zur Landschaft der Bucht, riechen nach Meeresbrise, Sand und Seetang und versetzen uns in die Geschichten einer Vergangenheit, in der die Helden vermenschlichte Götter sind, die menschlichen Argonauten ihrer sozialen Einheit verpflichtet sind und die Reise ein Quell des Lernens und des Wissens ist, das ein Leben lang anhält. Ithaka ist der Traum von Heimat, die ersehnte Insel, auf der der Mensch mit dem Menschen und der Mensch mit der Natur vereint ist.

Heute, wo Steine vom Himmel regnen, ist die Kraft des Denkens, die im gesunden Menschenverstand, in der Schönheit, im Gleichgewicht und in der Harmonie verwurzelt ist, der Grund dafür, dass ich fühle, Teil und Teilender der Vergangenheit ein und derselben Menschheit zu sein.

Joan Bennàssar