In Palma de Mallorca ist das neue Kulturzentrum "Living Room" eröffnet worden. Das Studio befindet sich auf der Carrer Despuig 52 in Palmas Stadtviertel Santa Catalina. Rund 150 geladene Gäste nahmen am vergangenen Freitag an der offiziellen Eröffnung teil. Für Kursteilnehmer und Besucher ist das Zentrum ab Oktober zugänglich.

Inhaberin Sarah Elfin kommt ursprünglich aus Schweden und ist mit ihrem Lebensgefährten samt Kinder und Hund nach Mallorca ausgewandert. In der Vergangenheit leitete die Schwedin bereits mit ihrem Mann Patric diverse Studios in Palma und Stockholm. In dem neuen Kulturzentrum "Living Room" werden künftig verschiedene Kurse, Workshops und Events veranstaltet. Dazu zählen unter anderem Yoga- und Töpferkurse oder Foto-Workshops. Weitere Kursinformationen finden Sie hier.