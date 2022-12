Sam Asghari, ein amerikanisches männliches Model mit iranischen Wurzeln, kommt 2023 auf die Balearen-Insel, um bei der neuen US-Serie "Lioness" vor der Kamera zu stehen. Der Schauspieler und Fitnesstrainer war bereits in den Fernsehsendungen Black Monday, Hacks, The Family Business und in mehreren Musikvideos zu sehen.

Ähnliche Nachrichten Nach Queen-Tod wird auf Mallorca wieder "The Crown" gedreht Von Netflix bis Bollywood – Mallorca wird als Filmkulisse immer beliebter Mehr ähnliche Nachrichten (3) Die von Paramount Network produzierte Serie "Lioness" wurde von der Schauspielerin Jill Wagner und dem Filmemacher Taylor Sheridan entwickelt. Hierin wird die Geschichte eines jungen Marineoffiziers erzählt, der von der CIA rekrutiert wird. Er soll sich mit der Tochter einer terroristischen Gruppe anfreunden, um die feindliche Organisation von innen heraus zu zerschlagen. Die Dreharbeiten mit verschiedenen Standorten auf Mallorca werden von Anfang Januar und bis Ende Februar andauern, und in Zusammenarbeit mit Palma Pictures und Sur Films stattfinden. Die Balearen-Insel entwickelt sich zunehmend zu einer beliebten Filmkulisse für internationale Produktionen. (Foto: Emilio Queirolo) Asghari lernte die 13 Jahre ältere Britney Spears kennen, als sie ihn 2016 für ihr Video zu ihrem Song "Slumber Party" ausgewählt hatte, woraus sich dann eine Liebesbeziehung entwickelte. Im September 2021 hat sich das Paar verlobt. Dabei haben Asghari und Spears einen Ehevertrag unterzeichnet, womit Spears´ Vermögen, das sich auf 60 Millionen US-Dollar beläuft, geschützt werden soll. Am 9. Juni 2022 fand dann die offizielle Hochzeit in Kalifornien statt. Danach sind Spears und Asghari in eine neue 11,8 Millionen Dollar teure Villa in Calabasas im San Fernando Valley gezogen.