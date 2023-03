Im Kino "Sala Augusta" ist am Donnerstagabend die Palma-Prämiere des 90-minütigen Films "Mallorca Soul: A private Journey" präsentiert worden. Der Imagefilm besteht aus Zusammenschnitten von sechs verschiedenen Kurzfilmen, die alle auf oder von der Insel handeln. Die Inselratspräsidentin Catalina Cladera und der Tourismusbeauftragte von Mallorca, Andreu Serra, stellten den Spielfilm und dessen Produzenten vor, die anhand ihrer kreativen Aufnahmen die Seele der Insel und ihr Potenzial als Filmkulisse darstellen. "Ziel sei es, mit 'Mallorca Soul: A private Journey', die Insel und ihr menschliches wie landschaftliches Erbe bekannter zu machen", so Andreu Serra.

"Mit Initiativen wie dieser unterstützen wir den audiovisuellen Sektor der Insel und arbeiten daran, Mallorca nicht nur als Filmkulisse zu fördern, sondern auch den Unternehmen und Fachleuten zu helfen, damit sie ihr Talent und ihre Fähigkeiten präsentieren können. Außerdem wollen wir ausländischen Produzenten und Fachleuten, die zum Filmen hierherkommen, unsere Drehorte präsentieren", so Cladera in ihrer Ansprache vor Filmbeginn. Zudem verwies sie auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die Filmindustrie mit sich bringt: "Der audiovisuelle Sektor ist für uns von strategischer Wichtigkeit, da es sich um eine Industrie mit vielen Talenten handelt, die Arbeitsplätze schafft, zur Diversifizierung unserer Wirtschaft beiträgt und in der Lage ist, interessante Produkte zu entwickeln."

Gefördert wurde der Film von der Mallorca Film Commission und zeigt die Insel aus der Sicht von Rafa Cortés und seinem Kurzfilm "Fiona"; Sandra Lipski mit "Mi isla"; Jaume Carrió und seinem Film "Un parell de cançons després"; Iván Valencia und Andreu Fullana mit ihrem Stück "Historias encontradas"; Pedro Victory, Carmelo Morales und Ángela Pazos mit "Ciclovidas"; und Marcos Cabotà und seinem Film "El instante". Verbunden werden die sechs Werke durch spektakuläre Luft- und Infrarotaufnahmen von Pep Bonet. Zunächst wird der Film ausschließlich für Werbezwecke genutzt werden, soll laut der Mallorca Film Commission zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.