Der Maler Wilhelm Fikisz kehrt mit neuen Werken in die Galeria de Arte Minkner in Santa Ponça zurück. „Groß, Klein und Fein“ ist die Schau überschrieben, die am Gründonnerstag, 6. April, eröffnet wird. Die Vernissage in der Avinguda del Rei Jaume I. 109 findet von 17 bis 20 Uhr statt, der Künstler ist anwesend. Gezeigt werden Aquarelle und Mixed-Media, die Ergebnisse seiner zahlreichen Streifzüge durch die Welt sind.

Fikisz wurde 1961 in Salzburg geboren und lebt und arbeitet seit 1991 im Aargau. Die Aquarellmalerei hat der gelernte Textilgrafiker durch Zeichnungstechniken und druckgraphische Methoden zu seinem ganz persönlichen Ausdrucksmittel entwickelt. Seine Bilder zeichnen sich durch intensive Farben, einem Gespür für Harmonie und gewagten Perspektiven aus. Mit ihm hat sich Fikisz international einen Namen erworben, hatte unzählige Ausstellungen in der Schweiz, in Südtirol, Deutschland, Österreich, Spanien, Großbritannien, Schweden und Belgien und erhielt mehrere renommierte Kunstpreise. Die Ausstellung wird bis Pfingstsonntag zu sehen sein. (mb)