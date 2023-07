Es ist ein Hauch von der Insel im deutschen Fernsehen: die Mallorca-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens. Die Kult-Sendung wird in diesem Jahr am Sonntag, 30. Juli, ausgestrahlt. Doch einiges wird anders laufen als gewohnt, denn nicht nur die Sendezeit verschiebt sich. Statt um 12 Uhr wird die Sendung erst ab 13.30 Uhr im Fernsehen gezeigt. Außerdem wird die Übertragung nicht live – wie sonst üblich – sein, sondern dieses Mal zeitversetzt. Der Grund dafür ist die parallel laufende Weltmeisterschaft im Frauenfußball, wie eine Pressesprecherin auf MM-Anfrage erklärt: "Daher geben wir am 30. Juli den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit, sowohl das Fußball-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der ARD als auch den ZDF-Fernsehgarten zu sehen."

Die diesjährige Mallorca-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens ist ausverkauft. Foto: ZDF/Torsten Silz Ähnliche Nachrichten Benimmregeln an der Playa de Palma: Was diesen Sommer auf Mallorca gilt Mehr ähnliche Nachrichten Laut der Sprecherin gehört der Mallorca-Fernsehgarten "zu den beliebtesten Ausgaben der Saison" und ist bereits seit Wochen ausverkauft. Die wichtigste Frage ist aber: Wer wird auf der Bühne stehen und im Open-Air-Studio in Mainz für Mallorca-Feeling sorgen? Da hüllt sich der Sender noch in Schweigen: „Die Gäste der Sendung geben wir immer erst wenige Tage der jeweiligen Show bekannt", kommentiert die Sprecherin. Bei den Mallorca-Specials der vergangenen Jahre traten viele renommierte Party-Künstler von der Playa de Palma auf: Lorenz Büffel, Tim Toupet, Mickie Krause, Jürgen Drews, Isi Glück und Peter Wackel, um nur einige Namen zu nennen. Die umstrittene Ballermann-Hymne aus dem Sommer 2022 sorgte auch beim ZDF-Fernsehgarten für Schlagzeilen. Trotz der um den Song "Layla" entstandene Sexismusdebatte in Deutschland, traten DJ Robin & Schürze live in der Sendung auf und performten ihren Song: