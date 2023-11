Gernot Hackl lebt seit 30 Jahren auf Mallorca. Wenn man ihn mit einem Werkzeug charakterisieren sollte, dann wäre dies zweifellos der Stift. Der Rapidograf des langjährigen Innenarchitekten, der Zeichenstift des Hobby-Karikaturisten und der im digitalen Zeitalter zum Computer mutierte Bleistift des Autors, für den Schreiber „ein stetes Streben ist, Herr über Worte zu sein” und der nunmehr sein viertes Buch veröffentlicht hat.

„Unverblümt ins Schwarze … ein gesellschaftskritisches Bilderbuch” heißt die Neuerscheinung, die der Autor unter diesem Motto verfasst hat: „Stolpern kann man schon mal, nur auf den Mund fallen sollte man nicht!”

Hackl serviert seinen Lesern Cartoons, Bonmots und Gedankensplitter. Auf 152 Seiten finden sich flotte wie hintergründige Sprüche und kritische Betrachtungen zu den Themen, die unsere Welt ausmachen, vom Lifestyle über die Gesellschaft und Politik bis hin zum Altern. Mit spitzem Stift und scharfer Zunge karikiert und kritisiert er Situationen, Charaktere und Ungereimtheiten unserer Zeit.

Dabei lässt er es an Humor nicht fehlen – an „ehrlichem Humor”, wie er sagt, um sich von jeder Form von Klamauk abzugrenzen. Seine Texte, so betont er, seien zwar zum Schmunzeln, aber mit „einigem Tiefgang”. Denn ohne Grips bleibt alles auf halber Strecke. Oder wie Hackl schreibt: „Wer lacht, hat viel vom Leben. Wer darüber noch Zeit hat zu denken, noch viel mehr. Denn Lachen ist gesund, auch wenn manches zum Heulen ist.”

Er liebe Wortspiele, nennt der Autor einen Grund, warum er dieses Buch geschrieben hat. „In meinen humorvoll-satirischen Versen und Reimen wurde ich teilweise, wenn vielleicht auch unbewusst oder zufällig, von Heinz Erhardt und Joachim Ringelnatz inspiriert.”

Über rund zehn Jahre hat er Gedanken und Sprüche gesammelt, denen eigene Erlebnisse, Informationen aus der Zeitung oder Gedanken zur Politik zugrunde liegen. Manches ist sogar älter, etwa eine Karikatur und ein spitzer Spruch zum sexuellen Missbrauch von Kindern durch Kleriker aus dem Jahr 2010, als dies in der Öffentlichkeit noch kaum ein Thema war. Was er in Worte fasst, legt er in einem Ordner auf seinem Handy ab. Und er sammelt weiter: „Wenn genügend zusammenkommt, wird es eine Neuauflage geben”, kündigt er jetzt schon an.

Es gibt aber auch noch einen zweiten Beweggrund für dieses Buch, in dem er selbst auch als Karikatur in Erscheinung tritt: „Wenn wir uns nicht so wichtig nehmen, dann wird das Wichtige besser erkennbar.” Wem dies zu klug erscheint, dem sei dieses Bonmot entgegengehalten: „Wer im Alter nicht weiser wurde, hat seine Jugend verpasst.”

„Unverblümt ins Schwarze…” ist bei als Hardcover beim Verlag Tredition sowie als Paperback bei BoD – Books on Demand erschienen und bei allen einschlägigen Online-Shops erhältlich. Als Hardcover kostet es 26 Euro, als Taschenbuch ist es für 22 Euro auch in Marlies’ Deutscher Buchhandlung in Peguera erhältlich. Dort wird der Autor am Freitag, 29. September, um 19 Uhr aus seinem Buch lesen. (mb)