Die mallorquinische Illustratorin Malen Company erforscht die physischen und emotionalen Zufluchtsorte, die wir in Liebesbeziehungen finden und die uns erlauben, wir selbst zu sein. Daher der Titel ihrer Ausstellung „Safe place –An artistic exploration of refuge in love relationships”, die am Mittwoch, 14. Februar, in der neu renovierten Palma Suite des Castillo Hotel Son Vida eröffnet wird. Sie kann die ganze Woche über, passend zum Valentinstag, besichtigt werden.

Company ist eine junge, auf Mode spezialisierte Künstlerin, die ihre Leidenschaft für das Zeichnen und für Fashion-Trends verbindet und seit drei Jahren die Seiten der spanischen Ausgabe des Magazins „Vogue” illustriert. Ihre figurative Technik zeichnet sich durch die Verwendung von Farben, der weiblichen Figur und der Mode aus. Neben der Teilnahme an zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen hatte sie im Laufe ihrer Karriere die Gelegenheit, mit Publikationen und Marken wie Glamour, YSL, Estée Lauder, Kiehl’s und Mugler zusammenzuarbeiten. In ihrer Ausstellung präsentiert Company fünf Werke, die gleichsam die bildliche Übersetzung der physischen und mentalen Räume sind, in denen wir uns in der Liebe sicher, frei und geschützt vor Urteilen fühlen können. Company hat sich für die digitale Malerei entschieden, um die Essenz dieser sicheren Räume auf die Leinwand zu bannen und so eine immersive Erfahrung zu schaffen, die über das Visuelle hinausgeht. Mit ihren Arbeiten will sie die Herzen derjenigen berühren, die in ihren intimsten Beziehungen Trost und Verständnis suchen. Zugleich spiegeln die Bilder die Suche der Künstlerin nach einem neuen Stil wider. Die Ausstellung kann von Mittwoch bis Freitag, 14. bis 16. Februar, jeweils von 18 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Februar, von 10 bis 13 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.