Der katalanische Künstler Antoni Amat eröffnet an diesem Donnerstag um 19 Uhr in der Galerie Vanrell in Palma die Ausstellung Alquimia (Alchemie). Es handelt sich um eine Ausstellung, die verschiedene abstrakte, mit Licht bearbeitete Werke vereint, in denen der Künstler eine Palette intensiver Farben und Striche verwendet, die mit verschiedenen konstruktiven Elementen spielen.

"Mein Arbeitsprozess hat eine architektonische Komponente. Ich konstruiere die Elemente, die ich in die Rahmen einfüge, anhand vorheriger Skizzen. Dann gehe ich zum konstruktiven Teil über, und wenn ich alles fertig habe, beginne ich zu malen. Es handelt sich um eine Skulptur, die in die Leinwand selbst eingefügt wird", erklärt Amat, während er klarstellt, dass die Kollektion, die er präsentiert, um 2021 entstanden ist, während der schwierigen Jahre der Pandemie. Der Künstler arbeitet mit einer leuchtenden Farbpalette, mit solaren und positiven Elementen. "An diesem Punkt in meinem Leben arbeite ich mit Licht, ohne dramatische Elemente und immer auf der Suche nach Schönheit durch die Farben und Formen auf den Leinwänden", sagt er. Die Entwicklung Der Kunsthistoriker Alexandre Roa Casellas, der den Ausstellungstext verfasst hat, weist darauf hin, dass "die stilistische Entwicklung von Amat seine Handschrift nicht unkenntlich macht. Auf eine minimalistischere Art und Weise interessiert er sich weiterhin für die Verwendung einfacher, ausgewogener Farben, jetzt in einer viel konzentrierteren Form", was sich auf den "Reinigungsprozess" bezieht, den Alquimia mit sich bringt. "Es ist ein Prozess, bei dem alles, was man lebt, liest oder erlebt, in das Werk einfließt", erklärt der Künstler selbst, der zuvor in der renommierten Galerie Maeght ausgestellt und eine Ausbildung an der Escuela de Bellas Artes in Barcelona absolviert hat. Seitdem hat er unter anderem in Frankfurt, New York und Miami ausgestellt, auf verschiedenen Messen, in Einzel- und Gruppenausstellungen.