Das Einrichtungsstudio Terraza Balear hat in Kooperation mit dem deutschen Hersteller für Beleuchtungssysteme Occhio Store am vergangenen Donnerstag, 26. Mai, die erste Filiale in Spanien eröffnet. Der neue Showroom befindet sich im Herzen von Palmas Altstadt, im Carrer Can Sales 5.

Nach diversen Ateliers in bedeutenden Metropolen, wie Stockholm, Berlin, Hamburg, München, Köln oder Mailand, gilt Mallorca als wichtiger neuer Standort, der vor allem deutsche Kunden ansprechen soll. An der Veranstaltung nahmen unter anderem Susann Meise, Inhaberin und Geschäftsführerin von Occhio, Mariana Muñoz, Gründerin, Eigentümerin und CEO von Terraza Balear sowie Architekten, Designer, Dekorateure und andere Fachleute der Branche teil. Bei mediterranem Finger-Food, kühlen Getränken und einer DJ-Session wurde der neue Store erfolgreich eingeweiht. Ähnliche Nachrichten Pariser Designermarke kommt nach Mallorca Hotellobbys auf Mallorca: Wohnzimmer für Weltbürger Mehr ähnliche Nachrichten (1) Occhio ist eines der innovativsten Unternehmen in der Lichtbranche und in Deutschland Marktführer im Bereich hochwertiger Designleuchten. Gegründet wurde das Unternehmen Ende der 1990er Jahre vom Architekten und Lichtgestalter Axel Meise.